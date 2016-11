Kuidas leppida minevikuga?

Eluga ummikusse jooksnud keskealine Mathias lendab viimaste säästude eest New Yorgist Pariisi, et müüa isalt päranduseks saadud luksuslik korter. Kohale jõudes avastab mees oma suureks nördimuseks, et korter on viager – kinkekomplekti kuulub ka igakuist tasumist vajav 2400-eurone kommunaalmakse ning korteris elav vanaproua ja tema vaenulik tütar. Olude sunnil korterinaabriteks saanud kolmikul on üksteiselt nii mõndagi õppida, et minevikuga lepitust teha ning lootusrikkamalt tulevikku vaadata.

Näidendi «Minu vana daam» autoriks on Israel Horovitz, teksti on tõlkinud Anne Lange. «Minu vana daami» lavastab Enn Keerd, kunstnikuks on Marion Undusk, valguskunstnikuks Margus Vaigur.