Kaarli kirikus kõlab hingedepäeva muusika

Tigran Mansurjani «Reekviem» on pühendatud Armeenia genotsiidi ohvritele. Selle komponeerimisel seisis helilooja vastamisi kaanonlike tekstide erineva tõlgendamise küsimusega Armeenia ja Rooma-katoliku kirikutes.

«Näiteks Armeenia kristlaste «Kyrie eleisoni» intonatsioon lähtub lääne traditsioonist ja on nende endi traditsioonilisest intonatsioonist mõneti teistsugune. Valisin loomulikult Armeenia traditsiooni – ma ei soovinud kopeerida minu jaoks harjumatu riituse retoorikat ja žeste. Loodan, et Armeenia iidse vaimuliku ja ilmaliku muusika seostamine ladina tekstidega on minu muusikas loonud midagi ootamatut ja isegi kergelt paradoksaalset.»

Müncheni Kammerorkesti tellimusel valminud «Reekviem» valmis lõpuks 2009. aastal ja esiettekanne toimus 24. aprillil 2011, Armeenia genotsiidi mälestamise päeval.

Hingedepäeva kontsert Kaarli kirikus algab täna kell 19.00. Kontsert on tasuta.