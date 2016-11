Soome teismeliste mõrvamüsteerium jõuab Eestisse

Aastal 1960 sai Bodomi järve lõkkeplatsil teoks iga matkaja õudseim fantaasia – une pealt pussitati telgis surnuks neli teismelist. Tänaseks on sellest reaalselt aset leidnud juhtumist saanud Soome vaieldamatult kurikuulsaim seni lahendamata mõrvamüsteerim, mis on põlvest põlve edasi räägituna omandanud kõhedusttekitava linnalegendi mõõtmed.

Sellest traagilisest tõsielujuhtumist inspireeritud õuduspõnevikus «Bodom» sõidavad neli noorukit telkima Espoo külje all asuva Bodomi järve äärde täpselt samale kurikuulsale lõkkeplatsile. Kahe paarikese eesmärgiks on lõplikult lahendada poolsada aastat kogu riiki vapustanud salapärane kuritöö, üritades kogu sündmustikku minuti täpsusega taaslavastada. Pimeduse saabudes muutub aga mäng tõsisemaks, kui keegi oleks soovinud…

Filmi peaosas säravad Soome kuumimad staarid: räpitäht Mikael Gabriel, maailmatasemel cheerleader ja nõutud näitlejanna Nelly Hirst-Gee, noor multitalent Santeri Helinheimo Mäntylä ning «Soome Oscari» Jussiga pärjatud Mimosa Willamo, kes «Bodomis» tehtud rolli eest läinud nädalal ka Los Angelese prestiižsel ScreamFestil parima naisnäitleja auhinna pälvis.

«Bodom» on valminud Soome-Eesti ühistööna ning suurema osa võttemeeskonnast moodustasid Eesti professionaalid. Umbes 90 protsenti linateosest on üles võetud Eesti eri paigus, filmis võib ära tunda näiteks Lahemaa rahvuspargi, Keila ja Sagadi metsad ning Viimsi kooli.

«Bodomi»produtsent on Aleksi Hyvärinen ning kaasprodutsendid Elina Litvinova ja Mika Pajunen, stsenaristid Taneli Mustonen ja Aleksi Hyvärinen. Operaator on Daniel Lindholm, kunstnik Anneli Arusaar, kostüümikunstnik Anna-Liisa Liiver, grimmikunstnik Kaie Hendrikson, kaskadööride koordinaator Enar Tarmo, valgusmeister Alvar Kõue, monteerija Aleksi Raij ning helilooja Panu Aaltio. Filmi režissöör Taneli Mustonen on lavastanud ka Soome versiooni ülipopulaarsest “Klassikokkutulekust”. Filmi Eestipoolne kaastootja on Munchhausen Productions ja filmi tootmist toetas Eesti Filmi Instituut.

Filmi levitab Eestis VaataFilmi, kes on siinsetesse kinodesse toonud näiteks ka auhinnatud õudusfilmi «Nõid» (The Witch, 2016) ja legendaarse režissööri M. Night Shyamalani õuduka «Külaskäik» (The Visit, 2015).

Rahvusvaheline filmipress on «Bodomist» vaimustuses:

«Film, mis kerib pinget Hitchcockile omasel viisil.» – Screen Daily

«Õõvastavat naudingut pakkuv stiilne film täis ootamatusi» – The Upcoming

«Pärast Bodomit ei vaata sa kiirliimi enam kunagi sama pilguga.» – Helsingin Sanomat

«Bodom» jõuab julgeimatesse Eesti kinodesse uue aasta 6. jaanuaril.