«Aastail, mil Vello Pähn on kunstiliseks juhiks ja peadirigendiks olnud, on toimunud teatri etenduste ja kontsertide taseme järjepidev tõus,» ütles nõukogu esimees Arne Mikk pressiteate vahendusel. «Ka tema taotlused repertuaari värskendamiseks on vilja kandnud: üheks näiteks võib siin tuua mitmeid auhindu pälvinud ooperi «Cardillac», lisas ta.

Pähna leping lõpeb 31. juulil 2017, kokkuleppe järgi jätkab ta veel viis aastat.