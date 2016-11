Tallinna tuleb tsirkus kõige pisematele

Lavastuse, mille autoriks on koreograaf Birute Banevičiute, teeb eriliseks see, et see on mõeldud beebidele ja väikelastele vanuses kuni kolm aastat ning kasutatakse moodsa tsirkuse ja tantsu väljendusvahendeid.

Kirjelduse järgi on 40-minutilise lavastuse tegevus üles ehitatud nii, et väikelaps jõuaks jälgida, rahulikult etendusele kaasa mõelda ning soovi korral ka ise selles osaleda.

Osalejad palutakse istuma ringi otse valgustatud tantsupõrandale, kus artistil on võimalik luua noore vaatajaga kontakt. Kes veel kõndida ei oska, vaatab etendust saatja süles. Kelle jalg juba kannab, saab artisti juhiseid jälgides kogeda rambivalgust ning panna proovile oma meeled ja oskused. Pärast etendust saavad lapsed teatrilaval erinevate tsirkusevahenditega mängida.

Etendusele on oodatud ka teised pereliikmed vanaemade ja –isadeni välja, kes jälgivad toimuvat ringist väljaspool ise aktiivselt osalemata.

Lavastus võitis mullu Leedu teatriauhinna parima lastelavastuse kategoorias ja seda on etendatud kõikjal maailmas.

Lavastust saab näha 18. novembril Tallinnas Sõltumatu Tantsu Laval ja 20. novembril Haapsalu kultuurikeskuses. Kummalgi päeval antakse kaks etendust.

Gastroll on osa Baltic Nordic Circus Networki koostööst.