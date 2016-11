Eesti suurte maestrote sarjas ilmus kolm plaati

Neil esitavad pianist Kalle Randalu, dirigent Neeme Järvi ja ERSO Ludwig van Beethoveni 3., 4. ja 5. klaverikontserti ning Johannes Brahmsi 1., 2. ja 3. sümfooniat.

Teosed on salvestatud Estonia kontserdisaalis 2012. ja 2014. aastal.

Sama sarja kaks esimest plaati olid ilmunud juba varem.

Kõik kolm esitajat tähistavad peagi ümmargust sünnipäeva: Kalle Randalu saab 60-aastaseks 25. novembril, Neeme Järvi 80-aastaseks 7. juunil ja ERSO 90-aastaseks 18. detsembril.

Reedel, 4. novembril toimub Estonia kontserdisaalis ka Tallinna klaverifestivali avakontsert, mis on ühtlasi Kalle Randalu sünnipäevakontserdiks. Ettekandele tulevad Beethoveni fantaasia klaverile, koorile ja orkestrile ning Brahmsi 2. klaverikontsert. Dirigendipuldis on Neeme Järvi, kaastegev on Eesti Filharmoonia kammerkoor.

Pärast kontserti jagavad Neeme Järvi ja Kalle Randalu fuajees autogramme.