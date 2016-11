«Sugu: M» etendusel esinesid purjus näitlejad

«Taarusid ja vaarusid laval ja oli tunda ka alkoholi lõhna,» ütles Postimehel üks teatrisõber (isik toimetusele teada), kes ise istus kaheksandas reas. «Etendus oli hüplik ja raske toimuvat raske jälgida. Mõtlesin vahepeal, et see on taotluslik ja kujutab meheks olemise raskusi, aga ei, nad olid konkreetselt purjakil.»

«See oli päris hale,» tunnistas üks teine etendusel viibinu (Postimehel isik jälle teada). «Tekstist oli raske aru saada. No Jürgen Rooste (ühtlasi «Sugu: M» lavastaja) diktsioonist on niigi raske aru saada ja Ivar Sillal on see hambumuse probleem, aga see ületas ikka kõik.» Postimehe allikas kinnitas, et etendus venis tunduvalt üle lubatud tunni ja 15 minuti. Tegelased sõitsid oma repliikidega teineteisele sisse ja ei saanud märksõnadega järjele.

Juba kümme minutit pärast etenduse algust hakkas see osa publikust, kes purjus näitlejate esinemist enam taluda ei suutnud, saalist välja valguma. Saalis jäi hõredaks, sest avanev vaatepilt osutus talumatuks oma 30-40 inimesele. «Ma ise jäin sportlikust huvist lõpuni, sest tahtsin teada, milline aplaus tuleb,» ütles allikas. See jäi väga lahjaks, paljud tõusid lihtsalt püsti ja väljusid saalist.

«Aga tuleb tunnistada, etenduse esimeses osas (kus näitlejad teevad kehalisi harjutusi - toim), tegi Rooste tublisti kätekõverdusi ja rääkis samal ajal, küllap see pidi ikka raske olema,» ütles pealnägija.

Lavastaja ja näitleja Rooste (kes on ühtlasi üks viiest loojapalgalistest riigikirjanikust) ei soovinud juhtunut täpsemalt kommenteerida. Ta tunnistas, et laupäeval oldi laval alkoholijoobes, aga kes just, ei täpsustanud: «No ei taha kellegi peale näpuga näidata.» Küsimusele, kas ta mäletab, oli ta ise purjus või kaine, vastas «Rooste: «No ma olin poolpurjakil.»

Vaba Lava andis teada, et esmaspäeval koguneb trupp ja juhtkond ning toimub laupäevase etenduse arutelu. Seejärel esitatakse ametlik seisukoht. Seni saavad need, kes viibisid läbi kukkunud laupäevasel etendusel, nõutada endale valurahaks vabapääsme mistahes Vaba Lava etendusele või nõuda piletiraha tagasimaksmist.

«Sugu: M» on üks vaba lava populaarseimaid lavastusi.