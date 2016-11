Trumpi võit lõhestas Ameerika kultuuritegelased

Siiski on nendegi hulgas Trumpi pooldajaid, nagu näiteks näitleja ja lavastaja Clint Eastwood, räppar Kid Rock, telestaar Willie Robertson, näitleja Gary Busey, kantrilaulja Loretta Lynn, telestaar Teresa Giudice, lauljanna Tila Tequila, näitleja Stephen Baldwin, poksija ja näitleja Mike Tyson, telestaar Jesse James, laulja Waine Newton, kirjanik ja kolumnist Ann Coulter, näitleja Dennis Rodman, meelelahutaja Hulk Hogan, muusik Ted Nugent, muusik Gene Simmons, näitleja Charlie Sheen ning veel paarkümmend mõjukat esinejat ja meelelahutajat.

Neis hoolimata oli Hollywoodi üldsus valmistulemuste selgudes šokis. Püstijalakoomik Patton Oswalt säutsus Twitteris: «Täna õhtulk muutus «Mees kõrges lossis komöödiaseriaaliks.» ta viitab siinkohal Philip K. Dicki samanimelisele raamatule ning selle järgi tehtud telesarjale, kus Ameerika Ühendriigid on teise maailmasõja tulemusena jagatu Jaapani ja Natsi-Saksamaa vahel.

I truly cannot visualize the rambling, incoherent creature I saw at the debates now addressing the nation from the Oval Office.

Cher säutsus: Kuidas ta [Trump] nii kaugele jõudis? Ta peaks vangi pistma ja võtme ära viksama. Seal võib ta ise oma kubet krabada.»

HOW DID GET THIS FAR⁉️

HE SHOULD BE IN JAIL⛓ AND THROW AWAY THE MAY THEN HE CAN GRAB HIS OWN #ElectionNight