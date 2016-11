Soovitus: millist veidrust, õudust ja põnevust PÖFFil vaadata

Kõige põnevamaid, erutavamaid ja meelelahutuslikumaid žanrifilme koondavas alaprogrammis on esindatud üheksa värsket mängufilmi, mille programmikoostajad on välja valinud mitmetelt mainekatelt filmifestivalidelt ning mille linastused toimuvad nii Kosmos IMAX-is, Solaris Apollos ja Mustamäe Apollos kui ka Tartus kinodes.

«Öiste värinate» ühe koostaja Maria Reinupi sõnul leiab huviline programmist kõik olulisemad sellel aastal valminud žanrifilmid, põnevikest õudusfilmideni. Üheksast filmist tõstab ta esile ennekõike täielikult üle võlli keeratud õuduskomöödiat «Rasvane kägistaja», mis on alates Sundance’i esilinastusest kõikide festivalide suur hitt. Samuti soovitab ta kõikidele thriller’eid austavatele fännidele tänavusel Toronto filmifestivalil linastunud filmi «Tundmatu naise lahkamine», mis on Norra menuki «Trollikütt» autori värske ja ihukarvu püsti ajav õuduspõnevik.

Programmikoostajad soovivad «Öiste värinate» valikuga pakkuda publikule võimalust panna meeldiv punkt pikale festivalipäevale ja soovitavad filme kõigile, kes peavad lugu heast meelelahutusest.

Filmide Tallinna esilinastused toimuvad Kosmose IMAXis, hiljem saab programmi filme terve festivali vältel näha kõikides festivali kinodes.

Programmi raames linastuvad filmid:

«Hull Raman» Psycho Raman / Raman Raghav 2.0, India

Režissöör Anurag Kashyap, osades Nawazuddin Siddiqui, Vicky Kaushal, Sobhita Dhulipala

1960ndatel tegutsenud Raman Raghav ehk Hull Raman oli kurikuulus sarimõrtsukas, kes väitis, et jumala hääl käsib tal tappa. Tunnustatud India režissööri Anurag Kashyapi («Must reede», «Wasseypuri gängid»Cannes’i filmifestivalil esilinastunud film räägib kaasaegse loo teda jäljendavast mõrtsukast, kes kasutab Raman Raghavit omaenda verejanuliste rünnakute maskotina.

Ramani mängib Nawazuddin Siddiqui, režissööri ammune lemmiknäitleja ja tõusev täht India edukas filmitööstuses. Tema sooritus toob külmavärinad ihule: merevaigukarva silmade ja irevil naeratusega Raman on märatsev kiskja, kes luusib kerget saaki otsides Mumbai slummides ja tänavatel.

«Rasvane kägistaja» The Greasy Strangler, USA

Režissöör Jim Hosking, osades Michael St. Michaels, Sky Elobar, Elizabeth De Razzo

Jim Hoskingi esimene täispikk film hullutas maineka Sundance’i ööfilmide programmis kõiki vaatajad peekoni, rasvatilkade ja põlvini ulatuva peenisega autopesulas. Sellest saati tuuritab film rõõmsalt mööda festivale ringi ja ongi aasta lõpuks jõudnud otsaga PÖFFile.

«Rasvane kägistaja» on kindla peale selle PÖFFi üks veidramaid ja lahedamaid rasvaseid üllatusvorstikesi sõbralikus (ja ikkagi natuke vastikus) õlilägas. Kasutage harukordset võimalust oma huumorisoon ja pime õhtu proovile panna!

«Tundmatu naise lahkamine» The Autopsy of Jane Doe, USA

Režissöör André Øvredal, osades Emile Hirsch, Brian Cox, Olwen Kelly

Toronto mainekas ööfilmide programmis hittfilmi staatuse tõusnud linateose lavastaja André Øvredali debüütfilm oli võrratu «Trollikütt»Oma teise filmiga teeb lavastaja suure kinematograafilise sammu edasi: siin on suurepärased osatäitmised ekraanilegendilt Brian Coxilt («Troy», «Braveheart») ja indie-staarilt Emile Hirschilt («Into The Wild»). See on stiilipuhas, minimalistlik, kaalutletud, hästiajastatud huumoriga vürtsitatud õudusfilm.

«Pähelask» Headshot, Indoneesia

Režissöörid Timo Tjahjanto, Kimo Stamboel (Mo Brothers), osades Iko Uwais, Chelsea Islan, Sunny Pang

Indoneesia žanrikino lipulaeva, Mo Brothersi verivärske «Pähelask»ei pretendeeri oma süžeega eksistentsiaalsete küsimuste analüüsile ega sügavatele aruteludele elu mõttest. Selle asemel on siin kamaluga maailmatasemel action’it kõikvõimalikes kombinatsioonides, olukordades ja vahenditega, olgu nendeks põlevad bussid, ülekuulamispingid, kasteedid või aukartust äratav arsenal tulirelvi. «Haarangu»-sarjaga (Raid) maailmakuulsuse saavutanud Iko Uwai’s ning tema action-meeskond on taas kord tipptasemel, pakkudes vaatajale kaks tundi puhast ja kesköisesse programmi nagu kuul pähe või rusikas silmaauku sobivat märulirokenrolli Indoneesia kastmes.

«Läbi tule ja vee» Hell or High Water, USA

Režissöör David Mackenzie, osades Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster

«Läbi tule ja vee» on selle aasta edukaim USA indie-film. See Cannes’is esilinastunud vesternihõnguline põnevusdraama meenutab stiililt 1970. aastate ameerika kinoklassikuid. Kaasahaarava loo aluseks on meisterliku põneviku «Sicario» stsenaristi Taylor Sheridani käsikiri, mille on lavastanud PÖFFi publikulegi tuttav šotlane David Mackenzie (PÖFFilgi näidati tema eelmist teost «Starred Up», 2013), muusika autoriteks on aga kõnnumaade helimaastike peenhäälestajad Nick Cave ja Warren Ellis.

Kusagil Texases röövivad kaks venda (Chris Pine ja Ben Foster) väljasurevate väikelinnade pangakontoreid, et päästa oma kodu haamri alla minekust. Meeste plaan on suht lolli- ja kuulikindel, kuid peagi on neil kannul penisonieelikust seadusesilm (Jeff Bridges oma tuntud headuses). Tühja kõmmutamise ja tagaajamise asemel premeeritakse publikut sotsiaalselt tundliku looga, mis on tasakaaluks tõsisele teemakäsitlusele vürtsitatud mõnusalt kareda huumoriga ja ehedate osatäitmistega, alates peategelastest kuni kõige suvalisemate kõrvaltegelasteni välja.

Rammus maiuspala žanri austajatele!

«Tühjusesse» The Void, Kanada

Režissöör Jeremy Gillespie, Steven Kostanski, osades Ellen Wong, Kathleen Munroe, Aaron Poole

Ühel pimedal õhtul leiab väikelinna politseinik teelt kahtlase ja haavatud mehe, keda haiglasse viies selgub, et sealt ei pääse enam minema: hoone on ümbritsetud valgetesse rüüdesse mässitud okultistidest, kes, noad peos, ei luba kellelgi lahkuda. Nii jääb väike grupp inimesi lõksu, lootes, et haiglas on kindlam olla. Üsna pea selgub aga, et välja noa otsa joosta oleks olnud parem mõte.

Jeremy Gillespie ja Steven Kostanski on kaks filmitegijat, kes kuuluvad aastaid tegutsenud filmitegijate gruppi Astron-6. Grupeeringu motiiv on olnud alati ühene: filmid olgu ülistus 80ndatele, vähem aega tuleks kulutada raha kokkuajamisele ning rohkem filmitegemisele. «Tühjusesse» toob nende loomingu aga uuele tasemele.

Žanrifilmide seas pole väga palju okultismiga seotud filme, sageli on traagelniidid ja ood hinnatud lavastajatele nagu John Carpenter või Lucio Fulci liiga läbinähtavad ning film justkui ei loo midagi päris uut. «Tühjusesse» täidab selles osas kõik ootused ja rohkemgi; see film on nagu vastik unenägu, millest üles ärgates jooksevad hirmujudinad ikka veel mööda selgroogu.

«Rong Busanisse» Train To Busan / Busanhaeng, Lõuna Korea

Režissöör Sang-ho Yeon, osades Gong Yoo, Jung Yu-Mi, Ma Dong-Seok

Töösse mattunud pereisa lubab oma tütrekesele vastutahtsi, et viib ta sünnipäevaks emale külla. Et lahutatud abikaasa elab riigi teises otsas Busanis, asutakse rännakule superkiire rongiga. Kui isa ja tütar viimasel hetkel perroonile jõuavad, on Seouli raudteejaamast just saamas zombiepideemia keskpunkt. Ootamatult pääseb rongile ka üks nakatanu. Kirju reisiseltskond on sunnitud astuma aina kasvava zombihordi vastu halastamatusse võitlusse, kus lähevad ühteviisi hinda nii leidlikud lahendused kui ka darwinistlik mõtteviis. Surm silme ees, näitab nii mõnigi oma tõelist palet: kes on valmis end kriisiolukorras ohverdama ja kes käitub pigem egoistlikult?

Korea anime-veterani Sang-ho Yeoni esimene täispikk mängufilm on õnnestunud segu «Snowpiercer’ist» (2013, režissöör Joon-ho Bong) ja «Z-maailmasõjast» (2013, režissöör Marc Foster). See on tulvil humoorikaid seiku, hoogsat põnevust ja teravaid kommentaare Lõuna-Korea klassisüsteemi pihta ning selle hoog ei rauge pingeliste lõpuminutiteni.

Lõuna-Koreas osutus Cannes’i filmifestivalil ööfilmina näidatud «Rong Busanisse» niivõrd populaarseks kassahitiks, et juba on kavandamisel ka järjefilm, Hollywood ja Prantsusmaa plaanivad aga kohalikesse oludesse kohandatud uusversioone.

«Kääbused on hulluks läinud» The Dwarves Must Be Crazy, Filipiinid

Režissöör Bhin Banloerit, osades Gate Saicharoen, Prajak Naewpila, Komjit Taikeeree

Vaataja head maitset proovile panev müstiline ulmekomöödia räägib kääbuste külast, mida ähvardab toidumürgitusele järgnev hädaoht. Muinasjutu vormis esitatud lugu, kus kurjad vaimud ähvardavad väikese kogukonna eksistentsi ja vapramaist vapramad kääbused peavad päästma sõbrad (ja pruudid) hukust, pilab muuhulgas klassikalise seiklusfilmi elemente ning kasutab julgelt erinevaid kehalise huumori elemente, sh peerunalju.

«Kõige all» Down Under, Austraalia

Režissöör Abe Forsythe, osades Lincoln Younes, Rahel Romahn, Michael Denkha

Kõigile neile, kelle jaoks oli «Neli lõvi» (rež: Chris Morris) kustumatu mälestus ja kes tahaksid veeta ühe õhtu eneseirooniaga vürtsitatud Guy Ritchie stiilis twist'ide ja tegelaskujudega, on «Kõige all» üle ootuste hea leid.

Julge, lihtne ja hüsteeriliselt naljakas film piilub keskmise mehepurika mentaliteeti enne ja pärast rassiteemalisi rahutusi (mis päriselt tabasid Sydney lähistel asuvat Cronullat 2005. aastal). Vahelduseks on mõnus tõsiseid teemasid vaadata läbi (musta) huumoriprisma.