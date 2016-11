Video ja galerii: kõnnime ringi NUKU teatri uues vanas kodus

Vaata videost, kuidas see välja näeb ja mis seal sees leidub. Video ja fotod on tehtud neljapäeval, kolm päeva enne ametlikku avamist.

Ringkäik rekontsrueeritud NUKU teatris Allikas: Postimees

NUKU teatri Tallinna vanalinna kolme saaliga kodu koosneb kolmest Laia ja Nunne tänava majast.

«Uus maja annab ühe saali juurde, varem mängisime kahes saalis,» ütles NUKU juht Joonas Tartu. «Kammersaalis oli lihtne valgus, lihtne heli ja nukud vaataja lähedal – selles asja võlu ongi. Nüüd saime kolmanda saali juurde ja see on mastaabilt hoopis midagi muud. See tähendab vajadust uue kunstilise mõtlemise järele: sa peadki sinna teistsuguseid asju tegema.»

«Näitlejate jaoks on tõeline rõõm, et meil on nüüd proovisaal!» teatas NUKU kunstiline juht Taavi Tõnisson. Varem tehti proove mingis remondiaugus, mille põrand oli omakorda nii auklik, et võis jalgu murda. Üle aasta kestnud ehituse ajal pidi hoopis kitsalt läbi ajama, andes etendusi Auna tänava manööverpinnal.

Suures Ferdinandi (Veike) saalis mängitakse avamise puhul Tõnissoni lavastatud «Emma ja ajakivi», mida on mängitud varemgi, kuid nüüd tuleb see uue suure saali tarvis kohandada. «Oleme seda varemgi, kodust väljas suurtes saalides mänginud, seega ei valmista ületoomine eriti peavalu,» ütles lavastaja. «Keeruline on hoopis see, et «Emmas» on nüüd uus peaosatäitja, Laura Nõlvak, ja peame enne avaetendust proove tegema.»

Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA

Avamiseelse hektilise ehitusmöllu tõttu saab Tõnisson proove teha vaid reedel ja laupäeval. Maile ja Eliina Grünbergi loodud julgete värvidega interjöörid kihasid ehitusmeestest ja teatritöötajatest, kes üritavad saavutada võõra meelest uskumatut: mõnusalt värvist lõhnav maja pühapäevaks valmis saada.

Kommunikatsioonijuht Hannele Känd ütles, et kui sammulugejat uskuda, siis pole 1400-ruutmeetrises majas 10 000 sammu mingi kunst täis saada. Teatrikülastaja saab oma esimesed sammud NUKUs teha, sisenedes uuest sissekäigust Nunne tänavalt, kus fuajeele eelneb väike siseõu.

Uus fuajee, sissekäik Nunne tänavalt. Paremal särab päikeseline piletimüüjate kuningriik. / Sander Ilvest

Juurdeehitus (arhitektuurilahendus Karisma Arhitektidelt) koos vana, Lai 1 majaga moodustab nüüd ühe terviku. Mahtude ja teenuste kasv nõuab juurde uusi inimesi. «Mäletatavasti oli meil mõni aeg tagasi keeruline majanduslik olukord ja kaotasime rahvast: täitmata jäi muusikalise juhi koht, meil pole dramaturgigi – teatri puhul on see mõeldamatu lugu,» ütles Tartu. «Uute saalidega on vaja juurde veel lavameest, valgustajat, helimeest, meistrit…» Aga sõlmitud on kindel kokkulepe kahe näitlejaga, Mihkel Vendeli ja Getter Meresmaaga, kes lõpetavad tuleval aastal Viljandi kultuuriakadeemia.

Hendrik (Toompere) nimeline kohvik / Sander Ilvest

Teater algab teatavasti puhvetist, NUKU puhul Hendriku (Toompere) kohvikust, mida peab teater ise. «Teater on isemoodi elurütmiga asi ja meie teater – kuna meil käib väga laiast spektrist rahvas – veel eriti. Nii ongi parem ise teha, selle asemel et rentnik võtta. Pealegi pole paha, kui kasum meie majja jääb!» kinnitas Tartu.

Faktid

NUKU teatri juurdeehitus ja rekonstrueerimine vältas 13 kuud ja läks kokku maksma kuus miljonit eurot. Juurdeehituse arhitektuurilahenduse autorid on Risto Parve, Diana Taalfeld, Kai Süda ja Kristo Kaskpeit (Karisma Arhitektid), sisekujunduse tegid Maile ja Eliina Grünberg, Lai 1 teatrimaja uuenenud sisekujunduse autor on teatri peakunstnik Britt Urbla Keller.

Kokku on kompleksis kolm saali: Ferdinand Veike nimeline suur saal, Ovaalsaal ja Väike saal kokku 702 kohaga. Ferdinandi saalis on koos rõdu ja loožidega 422 kohta.

Kompleksi sissepääs asub nüüd Nunne 8. Teater taasavatakse 13. novembril, Ferdinand Veike sünniaastapäeval.