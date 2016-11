1987. aastal Manchesteris alguse saanud ning 90ndate keskel elektroonilise muusika ringkondades kultusartisti staatuse saavutanud Autechre on tuntud kompromissitu helikeele ning muusikaliste otsingute poolest.

"elseq 1-5" on esimene Autechre album, mis ei ilmu füüsiliselt. Warp teatas, et seda müüakse üksnes digitaalselt, mis on mõneti mõistetav: plaadi pikkus on 248 minutit. Kõik varasemad albumid on tänini saadaval CD, vinüüli ja MP3 formaadis.

Briti duo Autechre koosseisus Rob Brown ja Sean Booth esineb 13. novembril Tallinnas Von Krahli teatris ning kontserdi korraldajaks on Kukemuru Ambient festival.