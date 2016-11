Alko rahastab alkohoolikute lastest rääkivat teatrietendust

Tüki autorid on Heikki Törmi ja Sami Parkkinen. Alko esindaja sõnul kõnetab etendus publikut, selles mängivad suurt rolli tegijate endi isiklikud läbielamised ja kogemused.

Üks etenduse autoritest, Törmi on ka avalikult tunnistanud oma alkoholismi ning rääkinud selle ravist. Tegijate eesmärgiks on tekitada vaatajates samastumist. Tagasiside on olnud erinev, paljud saalis viibijad on märkinud, et laval nähtu on aidanud neil oma valu läbi elada, seega on etendusel teraapiline mõju.

Loo peategelased on alkohoolikust ema ja töönarkomaanist isa. Mängivad näitlejad Marjut Maristo ja Konsta Mäkelä ning tantsija Kirsi Törmi. Lavastusest on tehtud ka nn ringreisiversioon, mis peaks tulevikus jõudma koolidesse.

Alko on juba 2009. aastast teinud lastele mõeldud saadet «Lasten seurassa», mille eesmärk on üritada tekitada diskussiooni, kuidas mõjutab lapsevanemate alkoholi tarvitamine laste elu.