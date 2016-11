Meie kirjandusilma Suur Munamägi. Mats Traat – 80

Iga koolilapski teab, et Baltimaade kõrgeim mägi asub Kagu-Eesti sopis, Haanjas. Kolmsada kaheksateist meetrit üle merepinna küündivat Suurt Munamäge lahutab lähimatest sama kõrgusklassi mägedest, Põhja-Karjala Ukkokolist ja idas Valdai tipust sajad kilomeetrid. On hõlbus võimendada perimeetri sisse jäävat Suurt Munamäge samasuguseks sümboolseks kohaks maa ja taeva vahel, nagu seda vanas testamendis on Hoorebi ja Siinai mägi ning Purgatooriumi saar ja mägi Dante «Jumalikus komöödias».