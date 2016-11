Uus etendus kõneleb paksust feministist ja kuivast heterost

Kanuti Gildi SAALi aegruumis kohtuvad Hendrik Kaljujärv, Kallervo Karu trummid, Alar Tuule maalid ja vaatajad.

Paks feminist. Kuiv hetero. Donald Clinton. Kõigi ja kõige kohta on liiga palju mõtteid. Liiga palju kontseptsioone, emotsioone, ideid, väiteid. See on kaasaja infobarokk, mõtete üleküllus, tunnete vohamine, ideede joad. Kogu reaalsus on ülevalgustatud põlevate ajude poolt, mis toodavad iga tund, iga minut, iga sekund uusi tähendusi. Neid on nii palju, et ilmselge, tegelik, see obvious, mis moodustab reaalsuse, jääb hämarusse. Mootor käib, aga see on tühi masin, millest väljub tarbetute mõtete lõputu taak. Tajude rubilnik on nulli tõmmatud, kuid ainult nende taasäratamisele ei saa lootma jääda. Siis on valgust liiga vähe, on ainult tajud ja emotsioonid. Kuid küsimus ei ole hulgas, et kõike on liiga palju, vaid selles, mis lõpuks järgi jääb, milline on tulemus.

Hendrik Kaljujärv on olnud loominguliselt aktiivne paljudes formaatides - loonud muusikat sõna- ja tantsulavastustele, teinud installatsioone galeriides, lavastanud ja osalenud töödes nii Kanuti Gildi SAALis, Von Krahli Teatris kui ka Teatris NO99. Tema tööde läbiv tunnus on intensiivne ja sügav seisunditaotlus ja hoolikalt viimistletud töö erinevate meediumite ja vahenditega. Lisaks tehnilise täpsusele, mille Hendrik on viinud kõrgele tasemele, on ta võimeline tunnetama erinevate formaatide toimemehhanisme, jäädes truuks enda esteetilistele ja ideelistele valikutele.