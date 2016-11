Purcelli barokkooper saab moodsa vormi

Lavastaja Stephan Jöris Saksamaalt toob antiikmütoloogia tegelaste kaudu allegooriliselt inglise 17. sajandi monarhe peegeldava barokkooperi lavale tänapäevases vormis.

Henry Purcelli ooper «Dido and Aeneas» (1685) kantakse ette EMTA laulueriala, EMTA varajase muusika keskuse ning EMTA lavakunstikooli kevadel 2016.a. lõpetanud üliõpilaste, praeguste vilistlaste poolt. Ooper esitatakse originaalkeeles, laulutudengitest on lisaks osatäitjatele moodustatud ka koor, mida kehastab EMTA vokaalansambel Teele Jõksi juhendamisel.

Lavakujundusest moodustab olulise osa valguskujundus ning NO99 kammersaal on etendustel pimendatud. EMTA barokkansambel mängib ajastu pillidel ning EMTA varajase muusika keskuse juhataja Imbi Tarum mängib ka ise etendustel kaasa (klavessiin). Kaasaegsete kostüümide ning lavakujunduse autoriks on Eesti Kunstiakadeemia stsenograafia osakonna ülipilane Joanna Juhkam. Valguskujunduse loob TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna valgustaja eriala üliõpilane Merily Loss.

Ooperi «Dido and Aeneas» sisukokkuvõte: Tegevus toimub muistses Kartaagos. Proloogis tõusevad nümfid Phoebus ja Nereides merest ja ühinevad Veenusega, kes laulab koos nümfidega Kevade kiituseks. Kartaago kuninganna Dido lõbustab oma lossis Troojast põgenenud prints Aeneast. Dido südamesõbranna, õukonnadaam Belinda, sunnib kuningannat tunnustama Aenease armastust tema vastu. Õukondlased on mures, et valitseb oht Kartaago ja Trooja troonide ühendamiseks.

Nõiad plaanitsevad kukutada Dido ja hävitada Kartaago. Nad lepivad kokku, et tõstavad tormi, mis sunnib armastajaid jahiretke ajal koopasse varjuma. Vaim, üks nõidadest, on ennast maskeerinud Mercuriuseks. Ta tuletab Aeneasele meelde, et viimasel on saatusest määratud minna Itaaliasse. Panemata tähele hoiatusi, et tema laevastik upub, valmistub Aeneas reisiks. Dido on meeleheitel ja valmis surema, ei aita ka Belinda lohutused. Kuninganna Dido võtab endalt elu.