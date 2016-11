«Lootus võib olla negatiivne emotsioon,» ütleb ameerika aktsendiga giid oma hoolealustele Sergei Loznitsa dokumentaalfilmis «Austerlitz». Giid tutvustab kuulajatele koonduslaagri eluolu ja eelpool mainitud lause mõte on selles, et kuni inimestel on veel lootust, käituvad nad korralikult.