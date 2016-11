Uudiseid okultismi vallast ehk David Bowie viimane plaat avaldab järjest enam saladusi

Plaadi vinüüliversiooni ilmudes rääkis selle kujundaja Jonathan Barnbrook, et kujundus sisaldab endas veelgi salapäraseid šifreid. Ja seda pärast avastust, et kui plaati valguse poole suunata, paljastub selles galaktika kujutis.

Ning asutigi kaevuma, mida veel leida on- kiht-kihilt, haav-haavalt, joon-joonelt...

Nüüdseks on fännid avastanud järgmisi asjaolusid- kui plaati pimeduses vaadata, muutub sellele jäetud must täht fluorestsents-siniseks.

Ning veel on selgunud, et kui seda valguse käes seintele suunata, heidab see neile samadele seintele valguspeegeldust- ühelt poolelt tähekujulist, teiselt kosmoselaevakujulist.

Veel on selgunud, et plaadi tagakaane info on kirjutatud kasutades tähekuju nimega Terminal, mida sisaldab Lazaruse nimeline programm. Mäletatavasti kannab nii üks plaadi singleid kui ka Bowie enne surma komponeeritud muusikal pealkirja «Lazarus».