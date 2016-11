FFFF ehk filmifriigid filmifestivalil

Pimedate Ööde filmifestival (PÖFF) on käimas juba kahekümnendat aastat, aga kui ise selles lõputuna näivas linastuste karussellis ei pöörle, ei saa tavapealinlane arugi, et midagi pöörast on teoksil – möödunud aastal näiteks jõudis ekraanile 650 filmi, mida käis vaatamas 80 000 inimest. Aastatega on haare aina laienenud ning PÖFFist saanud A-klassi festival. Ent on teatud seltskond stammkundesid, kelle näod on korraldajatele juba ammu tuttavad, kes aga ei kiibitse kunagi punase vaiba juures, ei ürita elu ja väärikuse hinnaga kuulsustega selfisid teha või neilt autogramme võtta.