Selgusid selle aasta parimad lühifilmid

Võistlusprogramm koosnes neljast kategooriast. Parimate väljaselgitamiseks oli üle Euroopa kokku tulnud kuue liikmeline žürii. Festivalil näidatud filmide hulgast sõeluti välja mõjukaim rahvusvaheline, Läänemere, tudengi ja rahvuslik linateos.

«See oli mulle suur üllatus, ma ei uskunud, et dokfilm võiks võita. Arvasin, et valitakse mõni meelelahutuslikum teos,» sõnas üks võitjatest Maria Aua, kes oli oma saavutuse üle veidike kohkunud, kuid rõõmus.

Parima rahvusvahelise lühifilmi tiitli sai endale rumeenlase Adrian Silisteanu teos «Kirjutatud/Kirjutamata». Selles käsitletud probleem puudutab olukorda, kus tänapäeva bürokraatia on hakanud meie vastu töötama ja vabadust piirama. Hindajad tõid esile, et film oli veenev ning hõlmas endas kavalalt näidatud inimlikkust, kajastades ka kultuurilisi ja sotsiaalseid probleeme. Lisati veel, et heal tasemel olid ka näitlejad, dialoogid ja kinolikkus.

Läänemere võistlusprogrammis tuli esikohale sakslase David M. Lorenzi «#selfie». Film käsitleb sotsiaalmeedias selvepiltide postitamise sõltuvust. Žürii kommenteeris oma otsust sellega, et kasutatud oli väga loovat formaati, mis ainult ei aidanud võimendada tõstatatud probleemi, vaid suutis tähelepanu juhtida ka teisele, milleks oli koduvägivald.

Tudengifilmidest osutus võitjaks austerlase Simon Spitzeri «Puutegu», mis tõi esile selle, et tihtipeale me ei märka, kuidas lähedaste inimeste vahel tekib distants. Selleks oli loos kasutatud suhet isa ja koju majapidamistöödele appi tulnud poja vahel, kes olid üksteisest kaugenenud ega osanud enam omavahel korralikku vestlust arendada. Film võitis, kuna tegemist oli lihtsa looga, mille tegeliku sõnumi andsid edasi õrnad alatoonid ja detailid. Hinnati autori julgust sellise jutustamisviisi valikul.

Rahvuslikus kategoorias autasustati Maria Aua filmi «Samaaria mees». Tegemist on Eestis tehtud lühidokumentaalfilmiga, mis tõi vaatajateni endiste vangide ja teiste elu hammasrataste vahele jäänud meeste elu Samaaria kristlikus varjupaigas. Kohtunike sõnul oli filmi teemakäsitlus tõsine, kuid suutis siiski näidata ka meeste rõõmsamaid ja humoorikamaid hetki nendes rasketes tingimustes, millega nad igapäevaselt silmitsi on. Tunnustati ka filmi osavat jälgimisviisi, head muusikakasutust ja parimat stseeni, mis vaatles ühe lookangelase lemmiklooma, tigu.

Festival kuulutati eile küll lõppenuks, kuid mitmed seansid on alles tulemas. Neljapäeval on võimalik viimast korda külastada Telliskivi Loomelinnakus asuvat POP-UP kino ja vaadata selle aastaseid võidufilme, seda täiesti tasuta.

Sleepwalkers on Tallinna Pimedate Ööde Filmifestivali (PÖFF) alafestival, mis toimus juba 17. korda. Traditsiooniliselt on Sleepwalkersi koduks kesklinnas asuv Kino Supernova, mis asub Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudis (BFM). Tänavu toimusid linastused ka Telliskivi Loomelinnakus asuvas Mustas Saalis.

Festival tõi ekraanile üle 160 lühifilmi 44 riigist. Sel aastal pälvis erilise tähelepanu ka PÖFFi fookuses olev Prantsusmaa. Sleepwalkersi festivalil nägi nii Prantsusmaa maailmakuulsat klassikat kui ka verivärskeid linateoseid.

Infot tulevate linastuste kohta leiab aadressilt www.swff.ee