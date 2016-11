Austusavaldus rock'n'rolli sünnipaigale

Oma muusikukarjääri on seal alustanud teiste seas sellised suured artistid nagu Elvis Presley, Johnny Cash, B.B. King, Carl Perkins, Roy Orbison ja Jerry Lee Lewis.

1969. aastal müüs Phillips plaadifirma maha, kuid 80ndatel taastas ta stuudio ning sellest ajast saadik on seda kasutanud paljud nüüdisaegsed tegijad.



26. novembril saab Scotland Yardis kuulata Sun Records'is lindistatud lugusid meie kodumaiste artistide esituses. Lavale astuvad Emil Rutiku, Airi Allvee, Kaidi Feldmann, Ivar Kannelmäe, Andu «Tibu» Kõiv, Maryann & The Tri-Tones, Sergei «Jackson» Vladõtsenko, Astra Tikas, Rauno Koorts ja Sun Session Band. Pidu algab kell 20.00 ning sissepääs on tasuta.