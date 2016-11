Revüüteater tähistab varietee suurkuju sünniaastapäeva

Eesti Tantsuagentuuri revüüteater Starlight Cabaret on saanud võimaluse koos oma aja tegijatega vaadata tagasi Eesti revüükultuuri tekkimisele ja vanameistri enda pilgu all loonud lavastuse «Life is a Cabaret».

Dokumentaalrevüü «Life is a Cabaret» viib vaataja läbi olulise poolsajandi Eesti meelelahutusmaailma ajaloos. Lugu saab alguse 1940ndatel ja teeb põhjaliku ülevaate Eesti varieteekunsti alusepanija Kalju Saarekese elust ja tööst koos tuntud artistidega nagu Vello Orumets, Heidy Tamme, Elonna Spriit, Marju Kuut jt.

Kalju Saarekesega on koos töötanud veel sellised tänaseks meie seast lahkunud artistid nagu Ada Lundver, Silvi Vrait, Ülle Ulla. Lavastus on just nende artistide meenutuseks, kes selle särava meelelahutusžanri kujunemisele omal ajal hoogu andsid.

Lavastuse «Life is a Cabaret» viimane etendus koos sügava ja siira kummardusega Kalju Saarekesele etendub Salme Kultuurikeskuses 21. novembril kell 19.