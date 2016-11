Tuntud stsenarist esitleb debüütromaani

Romaani tegevustik leiab aset tulevikus, siis kui viimase inimese viimase hingetõmbeni on jäänud tuhat aastat ja masinad hoolitsevad inimeste nagu oma vanadekodus elavate vanemate eest. Peategelane Niko veedab oma päevi mängides, süües ja magades. Vaikelus, kus inimestel pole enam funktsiooni, on midagi väljakannatamatut. Kõik muutub, kui Niko näeb sajanditevanust filmi „Terminaator 2”. Ta sukeldub Vanasse Kultuuri, et kogeda eluiha nagu möödunud lugude kangelased. Kui Niko kohtab Verat, näib talle, et on viimaks leidnud tähenduse ja õnne. Aga see on kõigest lõpu algus.

Feldmanise romaan on olemuselt tuleviku-düstoopia, ent ometi suudab autor selles loos sõnastada midagi, mis väga täpselt kõneleb meist ja meie ajast.

Raamatu on toimetanud Jan Kaus ja kujundanud Eiko Ojala. Teose esitlus toimub täna kell 17 Rahva Raamatu kaupluses Viru keskuse IV korrusel. Autoriga vestleb Tristan Priimägi, katkendi loeb ette Nero Urke. Raamatu andis välja kirjastus Varrak.