PÖFFi arvustus. Türgi 21. sajandi armastus

Türgi režissööri Çigdem Sezgini debüütfilmi «Pulmatants» («Kasap Havasi») 50-aastane kangelanna Leyla (Senay Gürler) punase vöö pretendent kahtlemata pole. Ta on lahutatud ning, nagu kohe alguses selgeks tehakse, viimased 15 aastat niisama seksinud isandaga, kes nüüd sõlmis seadusliku abielu noorema naisega.

Vaataja satub keset Leyla südamevalu. Seda vürtsitavad naisega koos elava ema näägutamine, miks tütar raiskas oma aega sellise mehega suksutamisele, kes teda isegi ära ei kosinud, ning abielus sõbranna kibestunud kurtmine, et meeste jaoks ongi naised seksinukud ja kõik tahavad vaid nooremaid.

Healt poolelt toob sõbranna välja aga selle, et kui mees on ametis noore armukesega, ei sega ta naist tolle omades asjades. Näiteks rakirüüpamises, milles nii tema kui Leyla üsna kibedad käed on.

Raki maitseb hea ka taksojuht Ahmetile (Inanç Konukçu) - Leylast paarkümmend aastat nooremale mehele, kes satub ühel õhtul sõbraga purjutama samasse kohta, kus naisedki napsi võtavad.

Ahmet ja Leyla jäävad üksteisele silma ning pikema keerutamiseta jõutakse seksini. Ja mitte ainult: tundub, et hingesugulased on üksteist leidnud ja valmis enamaks. Trotsides vanusevahet, vahemereliselt kõigesse sekkuvaid suguvõsasid ja ka asjaolu, et Ahmet on praktiliselt kihlatud naabritüdruk Hülyaga (Cemre Ebuzziya). Viimane on kõiges Leyla vastand: noor, süütu, kuulekas ja konservatiivseid usutavasid austavalt riides.

Mitte ainult raki ning liberaalsete keskealiste ja konservatiivse noorsoo kontrast, vaid ka mitmed teised Türgiga tüüpiliselt seostuvad märksõnad jooksevad episoodiliselt läbi kirglikust filmist, kus suur armastus ja teineteiseleidmine on vaid raskuste alguseks. Filotainas ja Saksamaal töölkäimine, Gezi pargi protestid ja naistevastane vägivald.

20. novembril Tallinnas ja 21. novembril Tartus

DEBÜÜTFILMIDE VÕISTLUSKAVA

«Pulmatants»

Režissöör Çiğdem Sezgin

Türgi

4/5