Kui kunagi ammu teadsime tänavu 30. hooaega alustanud VAT Teatrit enamasti lastele ja noortele mängiva teatrina, siis nüüdseks on selle teatri publiku vanus oluliselt tõusnud. See on viinud omakorda selleni (kui nüüd üldistada), et kõige nooremale teatripublikule mõeldud etendusi paraku polegi. Kuid see on ka mõistetav, sest eks ole juba tehtud kah.