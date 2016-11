Legendaarse Vene rockbändi looming sümfooniavõtmes

Kino ei ole ainult üks eredaimaid vene rokkansambleid, vaid tegemist on terve epohhiga, muusikaajaloo suure teetähisega. Kino lood ei vanane, vaid kõlavad tänapäeval sama teravalt ja päevakajaliselt kui aastakümneid tagasi. Legendaarse ansambli populaarsus vaid kasvab, vaatamata sellele, et selle liider pole enam meie hulgas.

Esmakordselt tuli legendaarsete lugude orkestriversioonidega 2010. aastal toimunud suurejoonelisel festivalil «20 aastat ilma KINOta» välja tuntud kaasaegne helilooja Igor Vdovin. Helindid leidsid publiku poolt niivõrd sooja vastuvõtu, et otsustati ette valmistada sooloprogramm, lisades kõigi melomaanide jaoks märgilise tähendusega Jurij Kasparjani kitarri. Nii sündiski projekt «Sümfooniline KINO», millel puudub vene roki ajaloos analoog. Produtsendiks oli muusiku poeg Aleksandr Viktori p Tsoi, mis andis tunnistust tõsisest ja tunnustavast projekti suhtumisest.

Tõeline kingitus austajatele on «keele kandja» Jurij Kasparjani osalus. Tema kitarri kordumatu, esimesest noodist äratuntav riff kannab meid toonasesse aega ja paneb "Kino" laule veelgi sügavamalt tundma ja mõistma.

Autentsed meloodialiinid, võbelevad heliread, aktsentide põhimõtteline säilitamine just Viktor Tsoi pandud kohtadesse, ruumiline ja kõikehõlmav heli - see kõik moodustabki «Sümfoonilise KINO».

Jurij Kasparjan: «Tegemist on huvitavate aistingutega, justkui vajuksid muusikamerre ja unustaksid iseenda. Nüüdseks on praktiliselt kõik see mulle juba meeldima hakanud, esimesed sammud olid aga küll entusiastlikud, kuid muusikaliselt üsna ebakindlad, praeguseks aga on tase juba hea, mulle meeldib.»

Sümfooniline Kino / Plakat

2010. a toimunud esmaesinemisest saadik on «Sümfooniline KINO»leidnud tunnustust üle kogu Venemaa ja SRÜ riikides. Projekti edu on kinnitanud, et Viktor Tsoi elab edasi tuhandete südames ning sümfooniline kõla teeb selle kauni kontserdi üldarusaadavaks igasugust tüüpi ja muusikaliste eelistustega kuulajatele.