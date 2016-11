PÖFFi arvustus. Suur Sitsiilia, väikesed armastajad

Armudraamast enam avaldab mõju lummav atmosfäär. 26 elanikuga saareküla on kui tühjusega palistatud oaas. Krigisevad, aastate poriga kaetud hotelliaknad, suvekuumuses põlenud Sitsiilia maastik ja vanade saareelanike ühised laulutunnid loovad köitva koosluse. On kurbmänguliselt kaunis, kuidas eakad saarlased korraldavad matuste vahepalana pulmi, löövad akordionile hääled sisse ja seisavad nii õnnes kui leinas teineteise kõrval kui kaljud.

Kahe põlvkonna kõrvutamisega asetatakse kaalukausile eri ajastute traditsioonid ja väärtused. Viis, kuidas eluõhtusse jõudnud vanapaar ennast teineteise silmadesse unustab, vastandub Ivani eluprintsiipidele. Ivan istub nõutuna vanapaari kõrval, toimuvat sõnatult jälgides. Üle pika aja tajub ta enda kõrval armastust ega oska käituda. Ta on lõksus nii saarel, vanapaari kõrval kui iseenese pulbitsevates tunnetes.

Ivani kanda on üksildase hundi, Chiaral temperamentse romantiku roll. Kui Ivani muutumine kulgeb mööda loogilisi radu, siis Chiara on oma olemuselt impulsiivne. Mida rohkem me naise kohta teada saame, seda enam hakkavad tema eluvaated ja unistused põrkuma tehtavate valikutega. Vahel tekib tunne justkui ei oskaks kumbki neist armastada – ainult mõnu tunda. Või on see veelgi selgem kontrasti tõmbamine? Ühed püsivad koos aastakümneid, teised hülgavad kõik vaid paaripäevase tutvuse nimel.

Traditsioonilisele karakterivalikule vaatamata on tegu kauni, lõunamaise armudraamaga, mis toob pimedatesse öödesse romantilist temperamenti. Ükskõik kui paljunähtud või kulunud, võime teatud lugudele üha uuesti ja uuesti kaasa elada. PÖFFi põhivõistlusprogrammi ainsa läbinisti romantilise linateosena, on «7 päeva» täiesti omal kohal. Tundedraama kõrval saab nautida taustamängu. Saarest saab omaette karakter, nimitegelastest pilkupüüdvam ja kõnekamgi. Just see annab filmile lisalihvi, mis moodustab itaallaslikult lüürilise terviku.

18. ja 19. novembril Tallinnas ja 20. novembril Tartus

PÕHIVÕISTLUSKAVA

«7 päeva»

Režissöör Ronaldo Colla

Šveits-Itaalia

3/5