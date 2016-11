PÖFFi arvustus. Lähedus ilma kokkupuuteta

Tegelikult ei ole see päris armastusfilm. Tereza Kotyki debüütfilm on lugu sellest, kuidas kahe inimese elud põimuvad ja teineteist mõjutavad. Kahekümnendates Hannah elab koos emaga korterelamus ega ole oma eluga rahul: seda saab välja lugeda tema pidevast tõsisest ilmest.

Keskealine Max elab uhket elu, aga ka teda valdab mingi rahutus. Ühel päeval otsustab Hannah Maxi maja uurida ja siseneb sellesse lahtise tagaukse kaudu. Nii saab alguse «kooselu», kus Hannah elab majas päeval ja Max öösel. Hannah sissemurdmine ei jää Maxile märkamata. Aga kui iga ratsionaalne inimene võtaks sel puhul midagi ette, lubab Max sellel sündida, isegi kui ta aeg-ajalt peab mööblit tagasi õigesse kohta tõstma.

Max ja Hannah on ümbritsetud hallusega: nende riietus on hall, ruumid on hallid, majad on hallid. Ülekaalus on hallid, valged ja mustad toonid. Ka tegelaste siseelus puudub värv ja erksus, kumbki neist ei leia põhjust isegi mitte naeratamiseks. Hannah on kunstiline ja vaba hingega, kuid ta on kinnine, nagu kõik need avamata kingitused tema kapis.

Kogu filmi jooksul ei kuule me temalt rohkem kui paarkümmend sõna. Kuigi me saame mõndagi teada tema tunnetest ja unistustest. Jääb huvitav salapära, mis köidab nii pealtvaatajat kui Maxi.

Inimestevaheline side võib väljenduda väga erineval moel. Filmis «Kodu on siin» on see side küll ebatavaline ja kummaline, kuid siiras. See suhtlus oleks küll võinud olla kahepoolsem. Hannah jätab Maxile lühikesi kirju kleebispabereil ja muid loomingulisi töid, kuid Max jääb rohkem vaatlejaks. Siiski annab see omapärane suhe mõlema elule vajalikku särtsu juurde.

22. novembril Tartus

DEBÜÜTFILMIDE VÕISTLUSKAVA

«Kodu on siin»

Režissöör Tereza Kotyk

Austria-Tšehhi

3/5