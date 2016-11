Video: Baldwin parodeerib Trumpi, Trump raevus

Baldwini kehastuses nägi Trump välja kui ebakompetentne ülbik, kes ei saa aru kõige elementaarsematest asjadest. Pärast kohtumist armeekindraliga, kes põleb kannatamatusest teada saada, mis on siis Trumpi salajane plaan ISISe alistamiseks, asub Trump guugledama, misasi see ISIS õigupoolest ongi.

Trumpile oli selline ilkumine kõvasti vastukarva, mida ta ei jätnud ka Twitteris märkimata: «Vaatasin eile Saturday Night Live’i. See oli totaalselt ühepoolne ja kallutatud saade. Mitte midagi naljakat. Kuidas oleks võrdse kohtlemisega?»

ABFoundation vastas: «Võrdne kohtlemine? Valimised on läbi, ei mingit võrdset kohtlemist enam!»

...@realDonaldTrump

Equal time?

Election is over. There is no more equal time. Now u try 2 b Pres + ppl respond. That's pretty much it.