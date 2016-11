Kuula: see on NUKU teatri uus publikukutsung

Judith Parts on helikunstnik ja ansambli Nebula Flowers solist, kes on loonud muusikat ka mitmele tantsulavastusele. Praegu õpib ta TÜ Viljandi kultuuriakadeemias helitehnoloogiat.

«Konkursid annavad mulle tähtaja ja sunnivad arenema. NUKU konkurss tiksus mul kuklas tükk aega. Esialgu ei tulnud pähe ühtegi head mõtet, sest olin kinni idees, milline üks publikukutsung olema peaks. Ühel hetkel lasin kõikidel mõtetel minna ja proovisin tabada emotsiooni, kui NUKU teatri peale mõtlen. Lapsepõlvest meenusid põnevus ning rõõm, aga ka mingi sügav ja isegi veidi hirmutav müstika,» kirjeldab Parts konkursile esitatud töö sündi.

Konkursi võidutöö valisid välja teatri kunstiline juht Taavi Tõnisson, lavastaja Vahur Keller, näitleja ja lavastaja Mirko Rajas, teenindusjuht Anna Leiner, kirjandustoimetaja Kati Kuusemets ja heliosakonna juht Mait Visnapuu. Lisaks võidutööle tõi komisjon välja ka Janek Murdi ja Markus Robami loodud kutsungid.

Visnapuu, kes oli ka uue kutsungi loomise idee väljakäija, ütleb, et võidutöö eeliseks sai see, et kasutatud oli naturaalseid instrumente ning ka häält kui instrumenti. «Kõik esitatud tööd olid eriilmelised ja valik väga keeruline. Huvitav oli täheldada, kuidas iga kandidaadi esitatud helilõik mõjus igale komisjoniliikmele täiesti erinevalt. Ise lähtusin valiku tegemisel suuresti ka tehnilisest teostamisest ning sellest, kas kutsungil on piisavalt elemente, mis läbi publikumüra garderoobis ja fuajees hästi läbi kostuks,» kirjeldab Visnapuu komisjoni tööd.

Teatri kunstiline juht Taavi Tõnisson on tänulik, et konkursil osales nii palju loojaid. «Valikut teha oli raske ja see oli loomulikult ka subjektiivne ning isiklik. Aga eks teater ongi väga isiklik asi ja täis isiklikke vaateid. Pidasime silmas, et teos oleks tervilik ja eriline ning et see sobiks meie väga laia vaatajate spektriga – väikestest lastest täiskasvanuteni välja,» kommenteerib Tõnisson.

Uut kutsungit kuuleb edaspidi kõikide NUKU etenduste eel. Esimest korda kõlas kutsung teatri ja muuseumi avapäeval, 13. novembril.