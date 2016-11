PÖFFi animafilmide festivali võitis Vene elav klassik

Igapäevaelu kirjeldades suudab see oskuslikult ühendada tragöödiat ja komöödiat, resümeeris žürii.

Kovaljov, kelle loomingut on mõjutanud Priit Pärn, on vene animafilmi elav klassik, kelle filmid on võitnud maailma kõige nimekamaid festivale.

Väga erilise žürii auhinna võitis Sloveenia lavastaja Špela Čadeži film «Öökull», erilise žürii auhinna jaapanlase Koji Yamamura film «Satie´ «Paraad»» ja žürii auhinna inglase Phil Mulloy film «Lõppmäng».

Võistles 28 filmi ja žüriisse kuulusid Giannalberto Bendazzi, Pedro Rivero ja Agne Nelk.

Tudengite võistluskava parimaks nimetas žürii Kuningliku Kunstikolledži üliõpilase Sophia Markatatose filmi «Kuidas sul täna läheb?» ja eriauhinna sai Baden-Württembergi filmiakadeemia üliõpilaste Viktor Stickeli ja Iring Freytagi film «Laps».

Ilma dialoogi ja taustatekstita filmide võistluskava «Shut Up» võitis Vessela Dantcheva ja Ivan Bogdanovi film «Reisiv riik», hõbeauhinna sai Rafael Sommerhalderi film «Nägemist, Balthazar» ja pronksauhinna Kristjan Holmi film «Täismaja».