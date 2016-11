Avatakse näitus Pärdi portreedest

«Kauaaegse Eesti Filharmoonia Kammerkoori lauljana on mul aastate jooksul olnud palju meeldivaid kokkupuuteid Arvo Pärdiga nii proovides ja kontsertidel kui ka plaadisalvestustel. See on võimaldanud teda fotoaparaadiga jälgida oludes, mis muidu oleks jäänud mulle kättesaamatuks,» ütles Tõnu Tormis.

Fotonäitus «On Pärt» koosneb 30 portreefotost, mis kujutavad helilooja Arvo Pärti aastatel 1978‒2005. Fotode seas on näiteks ülesvõtted heliloojast ja produtsent Manfred Eicherist plaadi «Te Deum» salvestamiselt 1993. aastal Soomes Lohja maakirikus. Tõnu Tormise pildid kujutavad heliloojat ka aastal 1997, mil ECM plaadistas Niguliste kirikus koos Tõnu Kaljuste ja Eesti Filharmoonia Kammerkooriga «Kanon pokajaneni», samuti 1998. aastal pärast teose maailma esiettekannet Kölni katedraalis. Lisaks sisaldab näitus pilte teistelt välisreisidelt ja kaht fotot aastast 1978 koduses ümbruses, ühel neist koos abikaasa Nora Pärdiga.

Esimest korda eksponeeriti näitust aastal 2002 Arvo Pärdi 67. sünnipäeva puhul Rakvere muuseumis. Siis koosnes see 12 fotost. Sama aasta novembris sai 21 fotoni kasvanud näitust seoses Arvo Pärdi festivaliga vaadata Kopenhaagenis Taani Raadio kontserdisaalis. Praeguse mahu ja suuruse saavutas näitus aga 2005. aastaks, mil seda eksponeeriti nii Tallinnas, Tartus kui ka uuesti Rakveres. 2006. aastal jõudis näitus festivali «Culturescapes» raames veel Dornachisse Šveitsis, kus see oli väljas Goetheanumis, ning 2008. aastal eksponeeriti seda muusikafestivali «Marathon XXI» ajal Rennes’i ooperis Prantsusmaal.

Selle aasta oktoobris kinkis Tõnu Tormis fotonäituse Arvo Pärdi Keskusele, mis koondab Arvo Pärdi isiku ja loomingulise tegevusega seotud materjale. Keskuse tegevjuhi Anu Kivilo sõnul on tegemist kvaliteetse terviknäitusega heliloojast, mida võivad kokkuleppel keskuse ja fotograafiga eksponeerimiseks laenata ka teised asutused. «Meil on hea meel, et koostöös Tartu Kõrgema Kunstikooliga saab seda näitust üle kümne aasta taas Tartus vaadata.»

Kui laiemale üldsusele on Tõnu Tormis tuntud Eesti Filharmoonia Kammerkoori staažika lauljana, siis kunsti ja fotograafiaga kursis olijatele on ta eeskätt andekas portretist. „Tormisel on aastate jooksul valminud võrratu seeria Eesti kultuuritegelastest ‒ ta on üks neid väheseid erakordselt vibrantse nägemisega fotograafe, kes suudab oma fotodel arvestatavalt «taasluua» portreteeritu tegevuse iseloomu, mõttemaailma eripära, «hingeelu», käekirja,” sõnas Tartu Kõrgema Kunstikooli fotograafia osakonna juhataja Peeter Linnap.

«Kui kujutavaid kunstnikke fotodel palendades on selline representatsioon sarnase ikoonilise märgisüsteemi kasutamise tõttu ilmselt lihtsam, siis kirjanike ja eriti muusikute puhul on teksti või helinditesse kehastatud artikulatsioonidele mõjusate ekvivalentide leidmine visuaalide maailmas komplitseeritud ettevõtmine. Ometi on Tormis ka sellega hästi hakkama saanud. Tulemus on enamat kui nn kujutav/kirjeldav ehk programmiline muusika või sünesteesia-alased eksperimendid pilte loovas maailmas. Otseselt muusika/muusiku kaudu helindeid piltideks tõlkimata on Tormis pigem leidnud oma siinsetes portreedes paralleele, mis lubavad hoomata Arvo Pärdi natuuri ja ilmselt mõnevõrra ka tema helide maailma ‒ vähemalt selle kontseptuaalsetes staadiumites,» lisas Linnap.

Tartu Kõrgem Kunstikool tänab nii autorit kui ka Arvo Pärdi Keskust näituse eksponeerimisvõimaluse eest galeriis Noorus.