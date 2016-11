PÖFFi arvustus. Bukett masendavaid lugusid

Kohalike traagika on põimitud seitsmesse lühipeatükki, millest igaüks on rusuvaks näiteks Kreekas toimuvale. Teemadena kerkivad esile töötus, koondamislained, võlad, puudulik ravikindlustus, üksildus, isolatsioon, mässajate ja politsei valuline vastasseis. Iga valukoht peegeldub läbi omanäolise karakteri, olgu selleks siis lapselast ostukärus lükkav kodutu vanaisa või võlahädas põllumees. Tegelaste ühenduslüliks on sõltuvus anonüümsest abiliinist.

Vaid öösiti üles võetud draama annab edasi Kreeka tavakodanike ängistust. Pikad, taotluslikult staatilisena mõjuvad kaadrid, tumedaisse toonidesse mattunud maailm ja pühaliku kõlaga taustameloodiad täidavad hinge tühjustundega.

Kreeka majanduspoliitiline olukord ja võlakoorem on ärritavaks teemaks pea kõigis Euroopa paigus. Eemalt vaadates on põhjuseks ülearu priiskav elustiil ja valitsuse vastutustundetu eelarvepoliitika. Filmi episoodide persoonilood näitavad lihtsa inimese muret isikliku eksistentsi pärast olukorras, kus üha vähenev riigi kohalolu on sütitamas anarhiat. Võitlus käib sotsiaalse hierarhia kõikides kihtides – büroohoonest tänavateni.

Mazomenos astub nõrgemate poolele, omistades inimlikud tundmused vaid kõige haavatumaile. Materiaalsed kaotused korvataks justkui inimlike tundesfääride lisandumise kaudu. Lihtsustatult jagunebki ühiskond kaheks: head vaesed ning hoolimatud rikkad.

Inimlike tunnete omistamine vaid ühele osale rahvastikust annab kujutatud maailmale aga kergelt düstoopilise varjundi. Ühelt poolt võib viimast mõista: enesekesksuses peegeldub enesekaitse. Seeläbi avaldub ka sügav moraalimõtisklus. Kas olukord oleks parem, kui eraldumise asemel kokku hoida ja omavahel vähest jagada? Siiski mõjub tundevõime valikuline omistamine ebausutavana, jättes loodud maailma üledramatiseerituks.

Tervikuna iseloomustab filmi sünge ilu, mis paneb mõtlema inimlikkusest ning riigi ja inimese suhtest. Masendavad lood peegeldavad Kreeka ühiskonna olukorda ja tundmusi, puuduvad aga tasakaalustavad vaated ja mis veelgi kurvem - lahendused.

23. novembril Tallinnas, 25. novembril Tartus

