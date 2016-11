Veiko Õunpuu teeb uut filmi

«Viimased» on Eesti ja Soome koostöös valmiv krimilugu kuritööst ja kättemaksust, kust ei puudu ka Õunpuule omane must huumor. Filmi tegevus toimub Lapimaa tundras asuvas kaevanduskülas, kus elavad mehed leiavad lohutust vaid viinast ja harva külla põikavatest prostituutidest. Filmi peategelane on noor kaevur Rupi, kes kaubitseb tablettidega. Ta on sunnitud reetma oma parimat sõpra, kes seejärel tapetakse. Olukorra muudab veelgi hullemaks see, et Rupi armub sõbra kaunisse leske…

«Viimaste» peaosadesse on kinnitatud Pääru Oja Eestist ja Tommi Korpela Soomest.

«Viimaste» võtted toimuvad Lapimaal 2017 aasta sügisel ning 2018 aasta kevadel. Filmi eelarve on 1,6 miljonit eurot ja selle Soome-poolne kaastootja on Bufo, mille seni tuntuimaks filmiks on kuus Jussi auhinda võitnud festivalihitt «Betooniöö».

Eesti Filmi Instituudi turundusjuhi Eda Koppeli sõnul pääses «Viimased» esimese Eesti projektina Les Arcsi kaastootmisturu kahekümne finalisti hulka. «Les Arcs on väga mainekas kaastootmisturg, mille peamine fookus on autorikino, ning sinna pääsemine on filmi tegijatele väga suur tunnustus,» kommenteeris Koppel.

«Sealne turg on üks konkreetsemaid, kus sõlmitakse reaalseid kokkuleppeid. Meie jaoks tuli kutse Les Arcs'i ideaalsel ajal. Soovime filmga võttesse minna 2017 aasta augustis, Eesti ja Soome rahastus katab umbes kaks kolmandikku eelarvest ning selle puuduva osa leidmiseks kohtume seal võimalike kaastootjate ja müügiagentidega,» lisas filmi produtsent Katrin Kissa.

Filmi «Viimased» stsenaariumi kirjutasid Heikki-Huttu Hiltunen, Veiko Õunpuu ja Eero Tammi. «Viimaste» produtsent on Katrin Kissa, operaator Sten Johan Lill, filmile kujundab kostüümid Jaanus Vahtra.