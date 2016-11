Jõulujazz pakub pimedal ajal hingevalgust

Festivali tähed on kümne Grammyga pärjatud vokaalansambel Take 6, kes on Eesti kuulajaid rõõmustanud ka 2002. ning 2010. aastal, esimest korda Eestit külastav, maailma kitarristide tippklassi kuuluv Wayne Krantz, pianistist džässiuuendaja Bill Laurance, tõusev täht laulja-laulukirjutaja Ryley Walker, Saksa-USA-Rootsi instrumentaalse improdžässi kvartett Amok Amor ning intiimset vokaalset kogemust pakkuv unikaalse häälega norra lauljatar Kristin Asbjørnsen.



Eestlastest rõõmustavad kuulajaid uute kavadega Lenna Kuurmaa austusavaldusega Joni Mitchellile ja Mustonen-Sooäär-Remmel-Ruben Jazz Quartet klassikapärlitega. Oma uut albumit «Turbulence» esitleb Kirke Karja Quartet. Kitarridele ja koorile loodud eriprojekt «6 keelel 4 häälel» kannab muuhulgas ette Sven Grünbergi koostööst kitarrist Andre Maakeriga sündinud uudisteose «Kas Sind leian?».

Jazzkaare peakorraldaja Anne Ermi sõnul on eestlane väga kultuurihuviline ja tuleb hea meelega kodust välja, sõidab isegi teise linna, kui selleks on piisav motivatsioon. «Üks põhjusi on kindlasti eeldatav emotsionaalne elamus, teiseks uudishimu ja kolmandaks ainukordne võimalus kuulata kodus lemmikartiste, kelle kontserdile sõitmiseks peaks muidu kulutama mitusada eurot.»

Tõepoolest, mitu Jõulujazzi kontserti on juba enne festivali algust välja müüdud, näiteks paljude muusikasõprade lemmikvokaalansamblite Take 6 ja Estonian Voicesi kontserdile Tallinnas enam pileteid saada pole, kuid veel on kohti 3. detsembril Vanemuises toimuvale Tartu kontserdile. Otsas on ka piletid Lenna 23. detsembril toimuvale Joni Mitchelli lugude kontserdile, saada on aga pileteid sama päeva õhtul kell 21.30 toimuvale lisakontserdile. Välja on müüdud ka Anna Põldvee ja Erki Pärnoja kodukontsert, nende saab aga nautida 27. novembril Viljandis või 4. detsembril Pärnus.

Wayne Krantz / Jazzkaar

Aga lähemalt välisartistidest. Wayne Krantz on kadedust tekitava meisterlikkuse ja improviseerimisoskusega kitarrilegend, kes kolme aastakümne jooksul tuntuks saanud ennekõike žanripiiride ületaja ja meisterliku improviseerijana.

Ryley Walker on aga omapärane, rikkaliku taustaga laulja, kelle muusikas võib iga kuulaja ära tunda talle endale tuttavate artistide mõjutusi. Mitme eksperimentaal- ja džässmuusikuga koostöös sündinud plaadid hägustavad Ameerika folgi, roki ja džässi vahelisi piire.

Grammy auhinnaga pärjatud pianist Bill Laurance on sensatsioonilise jazz-funk-r’n’b-kollektiivi Snarky Puppy asutajaliige, kellelt on ilmunud juba kolm sooloalbumit. Laiema tuntuse saavutas vaimustav klahvpillimängija 2014. aastal ilmunud debüütplaadiga «Flint», mis jõudis ka džässiedetabelite tippu.

Unikaalse häälega norra lauljatari ja helilooja Kristin Asbjørnseni kaubamärk on kontrastiderikas ja dünaamiline kõla, mis liigub melanhooliast lummava sisepingeni. Uues kavas on muuhulgas armastatud spirituaalid.

Lõpetuseks aga seekordse Jõulujazzi kõige erilisemast projektist, mida «6 keelel 4 häälel» kahtlemata on. Nimelt ühendavad kitarristid jõu Eesti Filharmoonia Kammerkooriga, et kanda harvaesinevas koosluses ette tunnustatud eesti muusikute Tauno Aintsi, Robert Jürjendali ja Raul Söödi teoseid. Samuti leiab aset Sven Grünbergi uudisteose «Kas Sind leian?» esmaettekanne.

Eesti Filharmoonia Kammerkoor / pressifoto

Grünbergi uudisteos «Kas Sind leian?» sündis koostöös kitarrist Andre Maakeriga. «Otsimine ja vahel ka leidmine on üks elukesksemaid tegevusi. Erinevates eluetappides on meie sihid, valikud ja eelistused vägagi erinevad. Nii ka selles loos, mille kirjutasin, vaimustudes nii Andre Maakeri suurepärasest kitarrikäsitlusest kui ka meie esikammerkoori kõlast ja nende mõlema sisulisest küpsusest ja särast, mis võimaldab kõlama panna ka lihtsaid helimaastikke,» räägib oma teosest Grünberg.

Kõik teosed on loodud spetsiaalselt silmas pidades kitarristide isikupära ning Eesti Filharmoonia Kammerkoori kõrget vokaalkultuuri. Soleerivad eesti kitarristide paremikku kuuluvad Ain Agan, Paul Daniel, Andre Maaker ja ansambel Weekend Guitar Trio. Külalisesinejana teeb kaasa koloriitne kitarrivirtuoos Marzi Nyman Soomest.