Video: Hieronymus Boschi ainetel valmib psühhedeelne animatsioon

Sel puhul on valminud fantastiline, 4K resolutsioonis animeeritud video, mis on inspireeritud Boschi kuulsaimast tööst «Maiste naudingute aed» (ca 1490). Triptühhon koosneb kolmest osast: vasakpoolne kujutab Adamat ja Evat koos paljude fantastiliste loomadega Edeni aias, keskmine paneel maiseid naudinguid koos arvukate alasti tegelaste ning tohutute puuviljade ja lindudega, aga parempoolse osa sisustas kunstnik põrgu kujutamisega, kus patuseid mitmete fantaasiaküllaste ja öövastavate piinadega karistatakse.

Surmaaastapäeva raames on valminud ka tähelepanuväärne interaktiivne veebirakendus, kus saab mööda maali virtuaaltuuri teha. Soovitan tungivalt sellega tutvust teha siin. Samuti on valminud virtuaalreaalsuse tuur, kus saab mööda aega ringi jalutada. Kasutamiseks on vajalik mobiiltelefon ning VR seade. Alla saab laadida Androidi ja Apple’i rakendustepoest, otsige «Bosch VR».

Eelpool viidatud animatsiooni autorid, Hollandi animaatorid kommenteerivad oma projekti niimoodi: «Puhastasime Boschi töö keskmise paneeli kuni originaalse maastikuni ning täitsime selle siis püshhedeelsete animeeritud kujutistega. Elukad, kes seda maastikku asustavad, kujutavad 21. sajandi Lääne tsivilisatsiooni kirgi, liialdusi ja pahesid: konsumerismi, isekust, eskapismi, erotismi, tühisust ja dekadentsi.»

Nii nagu Boschi maali, on ka seda animatsiooni võimatu ühe pilguga haarata, mõlemat võib vaadata tunde. Originaal asub Madridis Prada muuseumis, aga animavideot eksponeeritakse suurel ekraanil Hollandis MOTI muuseumis selle aasta lõpuni. Või siin allpool videos. Valige suurim võimalik ekraan ja videokvaliteet!

PARADISE - A contemporary interpretation of The Garden of Earthly Delights from STUDIO SMACK on Vimeo.