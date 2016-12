Lahkus eesti nahakunsti grand old lady

Minni Patune sündis ja kasvas üles Viljandimaal talupidaja perekonnas. 1940ndate algupoolel tuli ta õppima Tallinna Varma majapidamiskooli, 1945. aasta talvel asus aga õppima Tarbekunsti Instituudis nahkehistöö erialale.

Minni Patuse elutööks kujunes peakunstniku amet kunstikombinaadi ARS nahaateljees aastatel 1950 kuni 1973. Ateljee peakunstnikul tuli võidelda tööliste voli vastu kujundada oma äranägemise järgi nahkesemete välimust ja määrata koloriiti.

Tal tuli lahendada omavahelisi konflikte ja kadedusi ning ennekõike seista kunstnike õiguste eest, tagada neile sissetulek ja hoida heal järjel kavandite kunstiline tase. Ta tuli sellega toime, jäädes sealjuures viisakaks, delikaatseks, ausaks, õiglaseks, ja tehes peale selle veel ka loometööd.

Minni Patune oli isik, kelle silme alt voolasid läbi aastakümnete vältel kõik ARSile teostamiseks esitatud nahatöökavandid.

1960ndatel hakkas ta tegema taimparknahkseid suuri autoritehnikas vaipu ehk pannoosid. Just nende töödega on Minni Patune naelutanud end meie nahakunsti ajalukku. Teadmine, et igat asja võib teha väga hästi, kui oled tegija, hoidis teda erialatruuna pensionipõlveni välja. Avarust lisas elukestev armastus akvarelli vastu, mida ta samuti on oma näitustel rohkelt eksponeerinud.

Minni Patune säilitas oma elupäevade lõpuni erakordse erksuse, huvi maailma ja inimeste vastu. Ta pidas end kursis päevapoliitikaga ja valutas südant oma eriala toimimise pärast ka veel oma viimasel eluõhtul. Ta oli psühholoogiliselt tundlik ja terane ega muutunud mitte kunagi enesekeskseks. Ta läks läbi oma pika elu igavesti sirge seljaga, sõbralik naeratus näol.

Head teed minemast, armas Minni!

Eesti Kunstnike Liit

Eesti Nahakunstnike Liit

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum

Eesti Kunstimuuseum

Ärasaatmine 14. jaanuaril kell 11.00 Tallinna Kaarli kirikus.