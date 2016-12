Vaiko Eplik esineb Hollywoodis

Poolteist tundi kestva kontserdi käigus saab süveneda Epliku uusima albumi «Kirevase» kirevasse hingeellu ning kuulata ära kõik uuemad ja vanemad lemmikud.

«See on meile juba teine kord, kui jõulude ajal Club Hollywoodis mängime. Eelmisest korrast on siiani ehe emotsioon! Sel korral võtame kaasa ka paar erikülalist, et 2016. aastale väärikalt joon alla tõmmata,» sõnas Eplik.

Kontsert algab südaööl. Enne ja pärast esinemist mängib muusikat DJ Möls.