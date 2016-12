Kunstnik, kes töötab igasugustel kütustel

Kaido Ole on maalikunstnik. Teda on nimetatud ka üheks Eesti tuntuimaks kunstnikuks välismaal. Samuti öeldakse tema kohta «rahvakunstnik». Eelmise aasta lõpus valiti Ole esimese viie kunstniku hulka, kes hakkasid riigilt saama kunstnikupalka. Riiki natuke veel: enne president Ilvese ametist lahkumist maalis Ole Kadriorgu ülespanekuks Ilvese portree. Riiki oluliselt vähemaks: reedel avas Ole kunstihoones mahuka näituse pealkirjaga «Nogank hoparniis». Kaido Ole on üks kõige kiiremini mõtlevaid ja rääkivaid inimesi, keda olen kohanud. Tema mõte liigub kiiremini kui valgus, kiiremini kui lennuk Concorde. Temaga on väga hea jutu peale saada.