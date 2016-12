10+1 vinget jõulufilmi neile, kel «Visast hingest» villand

«Teretulemast perekonda» («The Family Stone» 2005)

Piinlikest momentidest pungil südamlikku situatsioonikomöödiat «Teretulemast perekonda» pole selle ilmumisele järgnenud aastatel kodumaistelt telekanalitelt iga-aastaselt näha saanud. Igaühele, kes pidanud tuttavaks saama uue kallima perekonnaga ja isegi kogu täiega pingutades midagi ikkagi vussi keerata suutnud, pakub just niisugust olukorda kujutav «Teretulemast perekonda» küllaga äratundmisrõõmu. Filmi lõpp, kus jõuluaegne perekondlik koosviibimine täielikult kontrolli alt väljub, ajab lausa hüsteeriliselt naerma. Filmis mängivate staaride seas äratab enim imetlust Diane Keaton, kes pole käesoleval sajandil mahlasemaid rolle saanud.

«Jõulutont Krampus» («Krampus» 2015)

Mullu kinodesse tulnud «Jõulutondist Krampus» saab mõelda kui suurepärasest alternatiivist kõiki surmani ära tüüdanud menukile «Üksinda kodus», sest lugu on suhteliselt sarnane: nagu Kevin McCallister, hakkab Maxi-nimeline poiss protesteerima nii jõulude kui oma perekonna vastu ning peab seejärel kaitsma ööpimedusse mattunud kodu ohtlike ründajate eest. Käesolevas filmiks ründajateks aga hulk üleloomulikke olendeid eesotsas koguka jõulutondi Krampusega, kes soovib pereliikmed ükshaaval alla kugistada nagu piparkoogid. Lisaks stiilselt ellu äratatud monstrumitele on «Jõulutont Krampuses» peidus hulk teravaid võllanalju ja õpetlik sõnum.

«Ime 34. tänaval» («Miracle on 34th Street» 1947)

Paljude poolt läbi aegade parimaks jõulufilmiks nimetatud «Ime 34. tänaval» jutustab südamliku loo kauplusesse jõuluvana mängima palgatud mehest, kes väidab, et ongi päris jõuluvana, pannes kõiki kahtlema tema vaimses tervises. Kas rõõmsameelne habemik tõtt räägib või mitte, üritatakse välja selgitada kohtusaalis. Kolme Oscari vääriliseks tunnistatud hell must-valge draama tuletab meelde jõulude tõelise olemuse ning selgitab, miks jõuluvanale ikkagi kirjutada tasub. 1994. aastal ilmus klassikalisest filmist värviline modernsem uusversioon, kus hulluks peetavat taati kehastab meie seast paar aastat tagasi lahkunud Richard Attenborough.

«Paharetid» («Gremlins» 1984)

Fantaasiaküllane kaheksakümnendate kassahitt väikestest veidratest elukatest, kes linnas valla pääsevad ja täieliku kaose korraldavad, on jõulumeeleolu üleval hoidnud üle 20 aasta. Kuna plaanitakse veel üht «Paharettide» jagu, on tänavu sobiv aeg pöörasele õuduskomöödiale pilk veelkord peale heita. Üks meelelahutuslikumaid filme, mis Steven Spielbergi produktsioonfiirma Amblin tootnud on.

«Narkari jõulud» («The Junky’s Christmas» 1993)

Ainult friikidele! Kuidas näevad välja ühe põhjakäinud uimastisõltlase jõulud, annab mõista narkomaaniat läbi ja lõhki tundnud biitniku William S. Burroughsi novelli põhjal valminud morbiidne lühianimafilm, kus Burroughs omaenda sulest pärinevat teksti peale loeb. Mõjuv doos tragikoomilist jõulutemaatilist õudust. Ei imestaks, kui see fentanüülisõltlaste eestkostja Kaur Kenderi lemmikjõulufilmide hulka kuuluks. Siinkohal on väärt meenutamist ka Irvine Welshi raamatul baseeruv «Kõnts», kus James McAvoy poolt mängitud politseinik pühi üksinduses ja narkojoobes mööda saadab.

Postimehe kultuuritoimetaja Hendrik Alla lisab Sauteri soovitustele veel omalt poolt ühe filmi.

«Kaotatud kaup ehk jaht jõuluvanadele» («Rare Exports: A Christmas Tale» 2010)

Mis on Soome kõige tuntum, ajatum ja edukam turundus- või ekspordiartikkel teavad vist küll kõik. Ei, ei see pole kindlasti ei kummikud, taskutelefon, suusahüppajad ega ammugi mitte kliima. Loomulikult on see üks punase kuue ja halli habemega meesterahvas kaugelt Põhjast. Noore ja andeka režissööri Jalmari Helmanderi filmis teeb võrratu rolli eesti näitleja Peeter Jakobi.