Soome suurimat tõsielusarja filmiti Eestis

«Heroes of the Baltic Sea» algab 15. sajandil toimuva aardelaeva hukuga, millest pääseb eluga noor Axel, keda hakkavad taga ajama verehimulised mereröövlid. Milliseks kujuneb Axeli saatus, hakkavad välja selgitama praeguse aja noored. Neli mängijat valiti välja kevadel 500 soovija seast, kirjutab YLE.

Noorte mängijate jaoks on kõik võtetel toimuv üllatus. Kaks nädalat kestnud võtteperioodi ajal said nad päeval eesootavast teada alles hommikul. Lastele antud ülesanded nõudsid loogilist mõtlemist ja füüsilist vastupidavust. Esimeses osas pidid nad näiteks helikopterist merre hüppama ja külmas vees sadu meetreid kaldale ujuma.

Tõsielus toimuva vahele näidatakse filmilõike, mis kujutavad sadade aastate taguseid sündmusi. Filmiosas astuvad üles põhjanaabrite tippnäitlejad nagu näiteks Ville Virtanen ja Minttu Mustakallio. Tõsielu osa režissöör on Tuukka Temonen, filmiosa aga AJ Annila, kes on ka Eestis filmitud «Igitee» režissöör, sarja produtsent on Riikka Takila.

Uust teleformaati töötati YLE laste- ja noortesaadete toimetuses välja neli aastat ning see on juba suurt huvi äratanud ka rahvusvahelisel turul. Sarja teine ja kolmas osa jõuavad YLE2 ekraanile täna, viimane, neljas, aga homme. «Heroes of the Baltic Sea» on ka järelvaadatava YLE Areenas aadressil areena.yle.fi

Vaata, kuidas sarja tehti: