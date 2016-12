See näitleja toob filmikompaniidele kõige rohkem raha

Suurem osa Johanssoni toodud tulust tuli filmiga «Kapten Ameerika: Kodusõda». Ta ei ole siiski selle filmi ainus suur täht, selles astuvad üles näiteks ka Robert Downey Jr ja Chris Evans.

Kui aga piiluda näitlejate rahakotti, siis enim teenivate meesnäitlejate nimekirja number üks on Dwayne «The Rock» Johnson, tema lõppeva aasta teenistus on üle 62 miljoni euro. Johanssoni isiklikud tulud on 24 miljonit eurot, millega pääseb ta enim teenivate naisnäitlejate edetabeli kolmandale kohale, samas meesnäitlejate teenistuste nimekirjas on ta selle numbriga alles 17. kohal.

Kõige suurema sissetulekuga, 44 miljoni eurose aastateenistusega on Jennifer Lawrence, kes meesnäitlejate tabelis pääseks selle summaga alles viiendale kohale.