Apollo raamatukauplused lõpetavad väärtkirjanduse müügi

«See tähendab, et alates järgmise aasta märtsist ei ole Ilmamaa raamatud Apollo raamatupoodides enam saadaval,» ütles kirjastuse Ilmamaa esindaja Mart Jagomägi. Ilmamaale võivad lisanduda teisedki kirjastused, sest Apollo sooviks on olla eelkõige meelelahutuskeskus, mitte niivõrd spetsialiseeritud ja võimalikult laia valikuga raamatupood.

Pikaajalise koostöö lõpetamise Apollo poolt tingis see, et Apollo ei suuda või ei taha võtta Ilmamaalt raamatuid müügiks samadel tingimustel, millistel teine Eesti suurem raamatupoodide kett Rahva Raamat AS, vaid soovib neid saada endale soodsamatel tingimustel. Ilmamaa jällegi ei pea Apollole eelise andmist põhjendatuks.

Seega pole järgmise aasta märtsist alates Apollo raamatupoodides enam saadaval sellised sarjad nagu «Eesti mõttelugu» ja suures osas ka «Avatud eesti raamat», lisaks veel paljud luulekogud (Artur Alliksaar, Ernst Enno, Indrek Hirv jne.) jpm.