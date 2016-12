Siit tulevad TV3 aastavahetuse säravamad hetked

Aastalõpu erisaated

18.45 Seitsmeste aastalõpp Kõltsu mõisas!

Kaunist Kõltsu mõisast eetrisse jõudvas suures erisaates võtame kokku erakordselt huvitava ja sündmusterohke 2016. aasta. Selgitame seitsmes kategoorias välja aasta kõige säravamad tegijad ja olulisemad sündmused. Aastalõpuintervjuud annavad Taavi Rõivas, Jüri Ratas, Kalle Sepp ja paljud teised. Muidugi rõõmustame uudistesõpru ka hea nalja ja parima kodumaise muusikaga.

31. detsember, laupäev

18.25 Me armastame Eestit: VANA-AASTA ÕHTU!

Nüüd lükkame peo käima, sest Eesti lõbusaimat telemängu hakkavad mängima Piret Kalda, Kristel Aaslaid, Juss Haasma, Jan Uuspõld, Sepo Seeman ja Kaisa Selde. Üllatusterohket ning meelolukat vana-aastaõhtut aitavad tähistada Peeter Oja, Hannes Võrno, Kaire Vilgats, Rolf Roosalu ja särav Eda Ines Etti.

20.30 Mida toob aasta 2017?

Anna-Maria Makko intervjueerib juba seitsmendat aastat järjest kokku eesti tuntuimad astroloogid ja selgeltnägijad, et paluda neilt uue aasta ennustust. Tänavu on Igor Mangi, Eda Pauksoni ja Ilona Kaldrega liitunud ka selgeltnägijate saate värske võitja Anu Pahka ja nõid Nastja. Tasakaaluks tähetarkade nägemusele annavad omapoolse hinnangu ja analüüsi ka meie poliitikaeksperdid Ahto lobjakas ja Juhan Kivirähk. Kuuse-taat annab aga ülevaatliku ennustuse algava aasta ilma kohta.

21.30 Papade Mammade Kutsuv Tuluke I osa

Eesti kõige armastatumad vanavanemad satuvad aasta viimasel päeval pööraste seikluste keskele. Rahuliku aastalõpu asemel korraldab Volli sajandi peo, mis ajab hulluks naabrid ja kohaliku politsei.

22.00 Edekabel

Tänane Terevisioon on üllatusterohkem kui kunagi varem. Stuudiosse tulevad Kristjan Jõekalda ja perekond Valitsus, Evelin Ilves koos Toomas Hendrikuga, Marko Reikop usutleb president Kaljulaidi ja kuuuurija Katrin Lust paljastab järjekordse kohutava skandaali. Otse telekaamerate ees viiakse läbi nõiasaate superfinaal ja eksklusiivselt on kohal ka Donald Trump ning Hispaania tüdruk.

22.45 Papade Mammade Kutsuv Tuluke II osa

Jüri, Ulla, Vaike ja Volli on jätkuvalt peolainel. Kes meelega, kes vastu tahtmist, kuid uusaasta on teel ja põgeneda pole kuhugi. Lõbusa pralle käigus lendab vastu taevast tõeline huumori ja naljade tulevärk.

Aastavahetuse muusika

00.00 ABBA PIDU! (ABBA The Greatest Hits) Saksamaa 2010

Pidutse koos ABBA surematute hittidega! Saate ajal on võimalik edastada oma parimad soovid kõikidele headele sõpradele, armsatele inimestele ja sugulastele.

Aastavahetuse ja alguse filmid

Aasta esimese päeva hommik on pühendatud kõige pisematele TV3 vaatajatele, kavas on tõeline lastefilmide maraton! Animafilm: «Garfield», «Paddingtoni seiklused», «Tuhkatriinulugu».

Aastavahetuse ja alguse filmide seas on vaatamist muidugi ka suurematele filmihuvilistele. Ootuspäraselt on eetris populaarne «Grease», muusikafilm «Helisev muusika» ning muidugi ABBA kontsertfilm ja legendaarne «Titanic». Aasta esimesel päeval esilinastub TV3-e ekraanil mängufilm «Pikk tee alla» (A Long Way Down).