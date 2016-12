Me oleme väsinud!

Mis kuradi aasta see on, kirjutas Madonna pärast George Michaeli surmateadet Twitteris, pidades ühtlasi silmas kõiki neid arvukaid nekrolooge, mida 2016. aastal on juba kirjutatud. Tema sõnades peegeldusid pisut udused, möödunud õhtu veiniähmased silmad, tema võimukas ja närbunud välimus, tema eredalt lakitud küüntega sõrmed telefoni ümber. See maailmakuulus popstaar, kelle vaimsetes võimetes tänapäeva filosoofid vist päris veendunud ei ole, väljendas ilmselt seda, mida kõik juba ette aimasid: kas 2016. aasta on vana maailma lõpp ja millegi uue algus?