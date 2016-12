Ilmus Ülle Ulla raamat «Ma armastasin Estoniat»

Teatrimälestuste kõrval avab raamat lugejale uksed ka enamasti mahavaikitud aega, milleks on sõjaeelsed ja -aegsed aastad. Harva, kui kellelgi õnnestub elu ja teatrit meenutada sedavõrd elamuslikult ja faktitruult, nagu see on kirjas Ülle Ulla raamatus.

Ülle Ulla (1934–2016) mälestusi elust, kauaaegsest tegevusest ja paljudest teekaaslastest Estonia teatris. / Kirjastus SE&JS

Et näitlejana nii särav ja anderohke Ülle Ulla oli inimesena ääretult tagasihoidlik, avab raamat nüüd mõndagi niisugust, mida me varem ei teadnud. Ulla mälestustesse sulanduvad lühiülevaated Estonias tegutsenud lavastajatest ja ballettmeistritest ning nende töödest. Raamatus on eraldi peatükid ka Draamateatrist ja kunagisest säravast Viru varieteest.

Rohkete fotodega illustreeritud teos sisaldab mitmete teatriinimeste kirjapanekuid Üllest ja Estonia teatrist ning Hedi Rosma intervjuu Ita Everiga.

Raamatu andis välja kirjastus SE&JS. Toimetajad on Sirje Endre ja Mattias Sonnenberg. Kujundaja Andres Tali.