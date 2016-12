Apollo lõpetas kirjastuse Ilmamaa raamatute müügi

«Täna (kolmapäeval) saatis Apollo tõesti välja kirjad lepingu lõpetamiseks kirjastustele Ilmamaa ja Pegasus, aga samad kirjastused on saanud ka uued lepinguprojektid, mille raames läbirääkimised jätkuvad,» kinnitas Apollo juhatuse liige Mauri Dorbek. «Meil on kõikide partneritega erinevad lepingud. Asja mõte oli see, et saada kõik meie partnerid läbirääkimiste laua taha ja leppida kokku tingimused aastaks 2017.» Dorbek ütles, et on viimase kahe kuu jooksul läbi rääkinud kõigi Apollo partneritega, keda on üle 50, ja kõigiga, välja arvatud Ilmamaa ja Pegasus, on kokkulepe saavutatud.

«Apollo soovis ühepoolselt kehtestada uut hinnakirja, mille järgi hakataks müüdud toodete pealt koguma lao- ja logistikateenuse maksu, mille suurus on kaks protsenti,» ütles kirjastuste liidu tegevjuht Kaidi Urmet. Kirjastused polnud sellest aga huvitatud. «Tarnijatega eelnevalt läbi rääkimata ühepoolsete maksude kehtestamine pole võib-olla kõige sõbralikum moodus asjade ajamiseks,» nentis Urmet.

Pikaajalise koostöö lõpetamise Ilmamaaga Apollo poolt tingis see, et Apollo ei suuda või ei taha võtta Ilmamaalt raamatuid müügile samadel tingimustel, millistel teine Eesti suurem raamatupoodide kett Rahva Raamat, vaid soovib neid saada soodsamatel tingimustel. Ilmamaa jällegi ei pea Apollole eelise andmist põhjendatuks, märkis Ilmamaa esindaja Mart Jagomägi.

Peale Ilmamaa teatas koostöö lõpetamisest eile keskpäeval ka Pegasus, kuid pärastlõunal olid läbirääkimised taas alanud. «Ilmamaa on võib-olla tõesti nišikirjastus, ehkki see on Apollo maine jaoks halb, kui nad ei paku väärtkirjandust. Aga Pegasus annab välja raamatuid laiema lugejaskonna jaoks ning sõnum et ka nemad on lepingu lõpetanud, kahjustab veel rohkem mainet. Ilmamaad paljud ehk ei teagi,» ütles Urmet.

«Loodame, et pooltel õnnestub ikka kokku leppida, sest võita pole koostöö katkemisest kellegi, ei Apollol ega kirjastustel,» ütles Pegasuse juht Andres Tiivel. «Kirjastuste olukord pole kerge ja seda raha pole kusagilt võtta. Raamat pole piimapakk – on see Farmi, Alma, Tere või mingi Läti piim, tarbija neelab need kõik alla. Aga raamatuturul on igal kirjastusel omad autorid ja spetsiifilised raamatud ning kui ostjad vajavad neid raamatuid, siis liiguvad nad sinna, kus neid raamatuid müüakse. Koostöö lõpetamine pole raamatumüüjale kasulik.»

«Kuna kirjastused on oma tulupoole niigi miinimumini viinud, kajastuks lisamaks raamatute hinnas,» ütles Urmet. «Siis vaatavad kirjastajad veel rangemalt käsikirju, mida on üldse võimalik välja anda, aga see muudaks raamatuvaliku vaesemaks.» Müügitabelite tipus troonivad sageli esoteerika-, tervise- ja elulooraamatud. Mitu kirjastust kasutab menukite müügist saadavat tulu selleks, et välja anda kunstiliselt väärtuslikke raamatuid, mille järele on väiksem nõudlus. «Eks kõik kirjastused otsivad oma «soolestikku»,» ütles Tiivel, vihjates kirjastuse Varrak ülipopulaarsele raamatule «Võluv soolestik».

Urmeti sõnul üritas kümmekond aastat tagasi samamoodi ühepoolselt tingimusi muuta ka teine suur raamatumüüja Rahva Raamat ning mitmel kirjastusel on sellest ajast kibedad kogemused. Raamatupoodide arvestuses on Apollo ja Rahva Raamatu turuosa enam-vähem võrdne, aga kuna Rahva Raamatu hulgimüügiosakond varustab ka marketikette, on nende mõju turule suurem. Urmet ei välistanud, et kui Apollo suudab kirjastustele oma tingimused kehtestada, võib Rahva Raamat samuti proovida lepinguid muuta.

Suurkirjastus Varrak kinnitas, et nende koostöö Apollo raamatukauplustega jätkub. ERRi andmetel jätkavad koostööd ka Tänapäev ja Tallinna Ülikooli kirjastus, läbirääkimised kas käivad võis seisavad uue aasta alguses ees kirjastustel Koolibri ja Hea Lugu.