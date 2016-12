Uus aasta toob ekraanile «Laulukarusselli» ja palju põnevaid lastesaateid

1. jaanuaril kell 20 algab ETVs «Laulukarusselli» uus, 14. hooaeg. 1992. aastal alustanud võistlussari toob vaatajate ette parimad laululapsed kogu Eestist. Need lapsed on olnud oma linna või maakonna lauluvõistluste edukamad ja nüüd on aeg kokku saada teleekraanil. Muidugi ei puudu vahvast saatest üllatused ja laulvad külalised. Lapsed esinevad kolmes vanuserühmas, žürii valib igast saatest välja vanuserühma parimad. Aga televaatajate lemmik kõigist saadetest jõuab otse finaalkontserdile! Oma lemmiku poolt võib hääletada telefoni teel kogu nädala jooksul.

Esimeses saates esinevad kõige nooremad lauljad Eha Merin Nõmm, Kristelle Krooni, Celia Peterson, Lucas Christopher Varema; keskmises vanuserühmas Meribel Ebber, Jessica Buusmann, Georg Paomees, Maria Bianca Kiiler ning vanemas vanuserühmas Vaiko Aasaküla, Oliver Leppik, Elinor Luik ja Helen Alp.

«Laulukarusselli» saatejuhid on sel hooajal Mai Palling, Kristel Aaslaid ja Märten Matsu. Muusikajuht on Urmas Lattikas. Toimetajad Laura Kõrvits ja Birgit Rae, režissöör Elo Selirand, produtsent Kadi Katarina Priske.

Alates aasta esimesest päevast saab ETV ja ETV2 ekraanil näha ka muhedaid klipikesi värskelt valminud minisarjast «Mina ka», kus lapsed annavad lihtsad, kuid tabavad vastused küsimustele, missugune on meie elu tulevikus, kuidas teenida raha ja miks me näiteks pimedust kardame. Minisarja režissöör on Liis Mehine, toimetaja Kadri Tiisel. Samuti saab teleekraanil näha videolõike, kus tuntud inimesed, näiteks Ivo Linna, Lenna Kuurmaa, Urmas Vaino jt. meenutavad oma lapsepõlve.

ETV2 jätkab ka uuel aastal traditsiooni pakkuda nädalavahetuseti vaatamiseks rohkesti südamlikke ja põnevaid lastefilme. Samuti saab ETV2 vahendusel nautida hommikuti rohkesti multifilme ning pärastlõunatel ka pikemaid lastele mõeldud sarju ja saateid. Algav laste ja noorte kultuuriaasta annab inspiratsiooni ka igapäevasarjale «Lastetuba», mis veebruaris jõuab juba oma tuhandenda eetriõhtuni.

2017. aasta sügishooajal jõuavad aga ETV eetrisse «Lotte lood». Uudishimuliku koeratüdruku ja tema sõprade elu jõuab laste ette esmakordselt telesarjana. «Lotte» autorite Heiki Ernitsa, Janno Põldma ja Andrus Kivirähki kirjutatud lood lavastab armastatud tippnäitlejatega Ain Mäeots, režissöör on Elo Selirand.

Juuli alguses toob ERR vaatajateni noorte laulu- ja tantsupeo kontserdid ja etendused. Kõiki rahvusringhäälingu ettevõtmisi laste ja noorte kultuuriaastal kajastab ka veebileht lastejaam.ee.