Eesti parim bänd esitleb kümme aastat valminud kontsertfilmi

Kohalik alati muusikalisi ääremaid kompiv kultusbänd Pedigree otsustas anda aasta kokkuvõtuks veel ühe kontserti ning see üles võtta seitsme kaameraga, tolle aja kohta võimsa produktsiooniga, toimumiskohaks muidugi legendaarse Von Krahli ülemine saal. Sellest pidi ilmuma tol ajal DVD. Seda muidugi ei juhtunud. Materjal laagerdas 10 aastat. Ja see aeg on ennast kenasti õigustanud.

Nüüd, TÄPSELT 10 aastat hiljem, jõuab see live teie ette kogu oma eheduses, kui tahate, ka haleduses kuid kindlasti ka hiilguses...nii pildis kui saundis. Aus ja otsekohene. Defineerimas Pedigreed kui bändi ja nähtust väga tähtsas hetkes oma karjääris. Ning defineerimas tervet bändiga koos üles kasvanud generatsiooni fänne. Nätakas nostalgiat kõigile tol eepilisel ajahetkel saalisviibinuile. Another 10 years passed...

PEDIGREE "Another Ten Years Passed. Live at Von Krahl, 30.12.2006" kontsertfilmi esilinastus + StereoPlaaster DJs.

bänd:

Jaagup Tormis - löökriistad

Margo Marx Rindemaa - bass, back vox

Taavi Taff Aavik - kitarr, elektroonika, back vox

Holden Bonne Laamann - vox, kitarr

Silver Lepaste - FOH heli

Taavi Veltmann - valgus

kaamerad:

Peeter Semjonov

Margus Sikk

Margus Talvik

Janek Karakats

Heikki Leis - fotod

Taavi Taff Aavik - montaaz

Margo Marx Rindemaa - live sound mix



Üritus toimub Tallinnas Snakehouse'is, algusega kell 21.