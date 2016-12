Edekabel: kogu kambaga müdinal lati alt läbi

«Edekabel 2016» TV3 22.00

Kõikides rollides Henrik Normann, stsenarist Olav Osolin, režissöör Maire Radsin

Saates olid muidugi mõned helgemad hetked ka, aga neist hiljem. Siit tuleb nüüd jälle sihuke vanainimese jutt, et vanasti oli rohi rohelisem ja «Edekabel» naljakam. Oli lausa nii naljakas, et sai teist pikisilmi oodatud. Aga need ajad on kahjuks vist lõplikult möödas. Eks iga telesaate aeg saab varem või hiljem paratamatult ümber, kuid «Edekabelit» oleks hea tahtmise korral kannatanud veel paar aastat teha. See tähendab, teha nii, et oleks naljakas. Inertsist tehakse seda ilmselt veel, kuni vaatajal pole enam lihtsalt igav, vaid väga piinlik.

Terevisiooni saatejuhtide mõnitamine ei andnud kuidagi paroodia mõõtu välja. Ohvrid olid vaid soengute ja kulisside järgi ära tuntavad. Kuigi aastaid igal hommikul tele-eetris olnud Urmas Vaino ja Katrin Viirpalu pakuvad heaks paroodiaks piisavalt materjali, jäi see kõik kasutamata. Ei olnud naljakas, piinlik oli.

«Edekabel», Henrik Normann Kersti Kaljulaidi rollis / TV3

Järgmised hetked olid paljulubavad, aga kohe sumbus kõik magedaks haltuuraks. Suurt lotokolmapäeva ja Kristjan Jõekaldat on ilmselt üsna lihtne järele teha. Selgelt äratuntav, aga mitte kuigi naljakas. «Saates» osalevate valitsuse esindajatega oli asi juba halb. Peaminister Jüri Ratas oli visuaalselt hästi välja kukkunud, tekstiliselt aga lame. Jevgeni Ossinovski oli aga pehmelt öeldes väga piinlik. Okei, kui stsenarist on reklaamitegelane, siis on õelus alkoholireklaami vastu võitleva sotsiaalministri suhtes mõistetav, aga peab see siis nii labane olema? Kas kuskil makstakse tõesti sellise dialoogi kirjutamise eest raha või? Päriselt ka? Ja Margus Tsahkna? Mage, lihtsalt mage. Paraku oskavad IRLi juhid ise ennast astmelise tulumaksu teemaga palju paremini tolaks teha, kui korduvalt Eesti esiparodistiks nimetatud Normann.

Urmas Eero Liiv kodumaise selgeltnägijate tuleproovi episoodis võttis korraks muigama, sinna sattunud tuntud astroloogid aga õlgu kehitama.

Evelin Ilvese sketš tuli paremini välja, aga seda ilmselt seetõttu, et nii proua Evelin kui tema ekskaasa on ilma parodeerimatagi parajad naljanumbrid. Samuti Toktor (Juku-Kalle Raidi kirjapilt) Vassiljevi tervisesaade Tallinna televisioonis. Selle üle on väga raske nalja heita, see on juba originaalis halb nali. Nagu ekspresidendi eksproua jutusaadegi.

President Kersti Kaljulaid jäi nõrgaks võib-olla seetõttu, et tema isikupärased jooned pole jõudnud veel publiku teadvusse kinnistuda. Aasta pärast näeme proua presidendist kindlasti tunduvalt naljakamat sketši.

Ka Kuu-uurija Katrin Lusti paroodia laskis ennast vaadata ja ajas isegi natuke naerma. Kogu saate ainus täielikult õnnestunud osa oli lembelaulik, kellel kõik oli «Hispaanias, ookeani taga» .

Vana-aasta õhtu jaoks nagu natuke lahjavõitu.