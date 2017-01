Jumal tänatud, armsalt igav aastalõputelevisioon, et sa veel alles oled!

Lugesin Postimehest, et saade oli kompromiss, mis sündis Kanal 2 ja produtsent Anti Reinthali läbirääkimistel. Algne plaan olnud teha Hiltonis suisa iganädalast saadet. Püüdlus paistis aastalõpusaatest välja küll – midagi à la Ameerikas palavalt armastatud «Tonight Show» ja selle kloonid. Kanal 2 programmijuhi Olle Mirme legendaarne vaist oli aga taas eksimatu. See seltskond poleks mingil juhul argipäevast show'd välja vedanud. Sellise saate toimimiseks on rahast ja efektidest palju rohkem tarvis pöörast keemiat kõigi võtmeosaliste vahel, ütleb mu kogemus sarnase formaadi «Nädalalõpp Kanal 2ga» toimetamisest. «Reporteri» aastavahetus andis «Õhtule Pargis» silmad ette, kuigi see hoogne pidu toimus hoopis tagasihoidlikumal foonil.

«Edekabel» kui enda paroodia

Henrik Normanni «Edekabel» on igavese elu kehastus, mis uue aasta künnisel mõjub hingekosutavalt: kolib kanalist kanalisse, saab igast torust sõimata, aga kõige kiuste tõuseb tuhast. Eestluse epitoom, võiks selle kohta koguni öelda. Normann on säärane koomik, kes on karjääri alguses suutnud luua ühe särava tegelaskuju ja see lööb nüüd kõigest läbi. Mängigu Evelin Ilvest või Jüri Ratast, ikka on ta Eveliniks või Rataseks kostümeeritud Maie. Sõber Janar Ala arvas Facebookis, et Normann jäävat parodeerides alati iseendaks, tema sõber aga, et Normann on iseenda paroodia, mis olevat väärt saavutus.

«Ärapanija 2016» – lõpuks sai nalja ka

Mart Juure ja Peeter Oja «Ärapanija» oli nagu palsam hingele. Seda, mis nende kahe mehe vahel on, ei saa lingam-koolitusel õppida! Saate eel küttis kirgi Jürgen Ligi, kelle meelest polevat Autorollost laulmine Juure tase (arvan, et Mardil oli Jürgeniga väike promodiil). Autorollo-laulust meeldis rohkemgi Pet Shop Boysi «Renti» kaver «Savisaare nimekiri», platsis olid ka teised armastatud rubriigid – põrutavad intervjuud sündmuspaikadelt, kirglik «Cosmo-time» jt. Kajastatud said lõppeva aasta armsad momendid – Kitse-Martin, paljukannatanud Juhan Parts, õilis raev Madruse tänaval, Urmas Sõõrumaa hõõrumisrituaalid. Räägi sellest, mida räägib rahvas, ja polegi sul vaja mingi Tarantinoga eksperimenteerida (Kinoteatri programm jäi mul nägemata, aga kuuldavasti oli see liiga eksperimentaalne – vot, ei ole vaja meil sellist pretensioonikust!)